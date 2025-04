Der diesjährige Abiturjahrgang der IGS Kastellaun hat im feierlichen Rahmen der Abiturfeier seine Zeugnisse erhalten. Da die Stadthalle in Kastellaun nicht als Veranstaltungsort zur Verfügung stand, wurde in der Kirchspielhalle in Oppenhausen gefeiert. Nach unterhaltsamen Reden rund um das vom Jahrgang gewählte Motto „Abitrix und Mogelix – Wir stehen noch wie die Gallier“ von Schulleiterin, Landrat und Schülern folgte der Höhepunkt des Abends: die feierliche Zeugnisverleihung.

Mehrere Schüler ausgezeichnet

Neben den Abiturzeugnissen wurden auch herausragende Leistungen im Unterricht und besonderes Engagement für die Schulgemeinschaft gewürdigt. Der Preis der Ministerin – vom ideellen Wert her am höchsten anzusiedeln – ging an Daniel Wollenberg für dessen unermüdlichen Einsatz etwa in der Schülervertretung, bei „Jugend debattiert“, als Stufensprecher sowie als Moderator und Organisator des Demokratietages.

Romy Sabel und Sophia Müller wurden vom Förderkreis der IGS Kastellaun ebenfalls für ihr besonderes soziales Engagement, unter anderem für ihren jahrelangen vorbildlichen Einsatz in der Schülervertretung und die Organisation des Abiballs ausgezeichnet. Luna Gehres, die mit einem Abiturschnitt von 1,0 das beste Abitur des Jahrgangs erreichte, erhielt den finanziell wertvollsten Preis: den mit 500 Euro dotierten Preis des Autohauses Massmann.

Preise für herausragende Leistungen

Zusätzlich wurden besondere und herausragende Leistungen mit verschiedenen Preisen in einzelnen Fächern geehrt. Im Fach Biologie wurde Till Mähringer Kunz, im Fach Englisch Ronja Hemb und Pia Naumann, im Fach Chemie Luna Gehres und Fenja Schmitt, im Fach Physik Bennet Schick sowie im Fach Latein Ben Mangerich und Bennet Schick ausgezeichnet.

Nach der Zeugnisübergabe klang der Abend mit einem abwechslungsreichen Programm aus. Neben dem traditionellen Männerballett sorgten unterhaltsame Spiele, bei denen die Lehrkräfte ihr Geschick unter Beweis stellen durften, für einen geselligen Abend. Die musikalische Begleitung übernahm die Schulband unter der Leitung von Jo Eckstein.

Sie haben bestanden

Folgende Schüler haben ihr Abitur an der IGS Kastellaun bestanden: Mia Gräf, Jarne Härter, Linn Jacobs, Fabienne Klasen, Emilia Manou, Justin Matheus, Ben Pies, Severin Ritt, Jule Pauline Scherer, Antonia Scherz, Lea Joleen Schneider, Mia Vogt, Ole Wendling, Daniel Horst Wollenberg, Nikita Bespaluk, Louis Etienne Eggers, Luca Tonio Gewehr, Anton Gockeln, Paul Leon Gross, Lilly Hein, Ramona Iancu, Jan-Samuel Jakobi, Sophia Müller, Pia Franziska Naumann, Nikolas Reineke, Jan Luca Schneider, DawidSobiechowski, Guerra Valentino Steffens, Ben Weber, Lennart Winkler, Jonas Wolf, Paula Zilles, Roman Zimmer, Benjamin Zinn, Maher Almhethawi, Marcel Ank, Timofej Brecht, Jule Etzkorn, Paul Foos, Luna Marie Gehres, Noah Hummes, Emma Kern, Mona Lauerburg, Ben Matteo Mangerich, Jan Lasse Mettchen, Bennet Peter Schick, Fenja Schmitt, Kian Tirajeh, Tehani Weishaupt, Jakob Luis Backhaus, Annika Emmel, Luca Paul Hammen, Ronja Hemb, Vada Emely Herrmann, Stella Kulmann, Silvia Legler, Till Mähringer-Kunz, Jannick Müller, Scarlett Vivien Josephine Münste, Jule Chiara Nick, Cara Rosenbach, Jennyfer Schröder sowie Amelie Siedel und Jelena Svagelj. ⋌red