Partnerschule des Sports – so darf sich die Integrierte Gesamtschule (IGS) Emmelshausen nun nennen. Damit ist sie die erste Integrierte Gesamtschule im Zuständigkeitsbereich der ADD Koblenz, die diese Auszeichnung erhält. Wieso hat sich die Schule darum beworben und welche Voraussetzungen musste sie erfüllen?

„Wir hatten bereits vor der Zertifizierung viele Sportangebote an unserer Schule“, erklärt Kornelia Neumann, die in den Ruhestand scheidende Schulleiterin der IGS. Das Angebot reiche vom Ausbau eines vielfältigen Sportangebots mit zahlreichen AGs, Exkursionen wie der Skifahrt und überregionalen Wettbewerben bis hin zur Einrichtung des Wahlpflichtfachs „Sport, Mensch und Gesundheit“ (SMG) sowie des Sport-Leistungskurses in der gymnasialen Oberstufe. Zudem arbeite die Schule eng mit regionalen Vereinen und Partnern zusammen. Auch das fußläufig erreichbare Schwimmbad und das Stadion sowie die dreigliedrige Sporthalle seien ein großer Vorteil. „Unsere Schülerinnen und Schüler profitieren nicht nur von der Bewegung selbst, sondern auch von der gesundheitlichen und sozialen Bildung, die damit einhergeht“, betont sie.

„Wir wollten zeigen, dass wir konkurrenzfähig zu einem Gymnasium sind.“

Kornelia Neumann

Thomas Bach, Fachvorsitzender für Sport der Schule, habe schließlich geprüft, ob die Schule ein Profil ausarbeiten kann, das für das Zertifikat reicht. Es gab Gespräche und eine Beratung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Das Fazit: Im Profil der Schule fehlte noch eine Stunde Sport, um alle Kriterien zu erfüllen. Die Schule passte ihr Angebot an und stellte vor rund einem Jahr den Antrag für die Zertifizierung. Das landesweite Zertifizierungssystem, getragen vom Landessportbund Rheinland-Pfalz, dem Ministerium für Bildung sowie der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), fördert die enge Verbindung von schulischer Bildung und sportlicher Entwicklung – ganz im Sinne einer ganzheitlichen Förderung junger Menschen.

Präsident des LSB Rheinland-Pfalz lobt Engagement der Schule

Vor einigen Wochen kam dann die Nachricht vom Bildungsministerium und dem Landessportbund Rheinland-Pfalz: Die IGS Emmelshausen erhält die Zertifizierung. Während einer Feierstunde in der Sporthalle der Schule nahm Neumann, stellvertretend für die Schule, das Label „Partnerschule des Sports“ entgegen. Neben der Schulgemeinschaft waren auch zahlreiche Vertreter aus Politik, Bildung und Sport zu diesem Anlass gekommen. Untermalt wurde die Veranstaltung mit verschiedenen musikalischen und sportlichen Darbietungen der Schüler.

„Mit einer Ausstattung wie Hallenbad, Stadion und Dreifelderhalle ist die IGS Emmelshausen hervorragend aufgestellt, das ist keine Selbstverständlichkeit für eine Schule. Der Schulträger schafft hier optimale Voraussetzungen für die sportliche Bildung“, betonte Rudolf Storck, Präsident des Landessportbundes (LSB) Rheinland-Pfalz im Rahmen der Feierlichkeiten.

i Kornelia Neumann (Mitte), die in den Ruhestand scheidende Schulleiterin der IGS Emmelshausen, nimmt das Zertifikat "Partnerschule des Sports" freudig entgegen. Nina Klapper

Stefan Kölsch, Leiter des Referats Schulsport bei der ADD, würdigte die Bedeutung des Sports auch über den Fachbereich hinaus: „Sport leistet einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung, zum Teamgeist und er fördert die kognitive Stärke. Somit dient Sport nicht nur zum Sporttreiben selbst, sondern ergänzt auch die übrigen Schulfächer in wertvoller Weise.“

Bach bedankte sich ebenfalls bei allen, die zum Erfolg beigetragen hatten. Sein besonderer Dank galt den Schülerinnen und Schülern, die mit großem Engagement und sportlichem Ehrgeiz, auch über den Unterricht hinaus, sportlich aktiv sind und Bewegung in das Schulleben bringen.

Man habe vieles für die Schwerpunktschule getan, seit sie da ist, betont die Schulleiterin. „Wir wollten zeigen, dass wir konkurrenzfähig zu einem Gymnasium sind. Ich denke, das ist uns mit diesem Schritt noch einmal mehr gelungen“, sagt Neumann im Gespräch mit unserer Zeitung.

Partnerschulen des Sports

Schulen können in mehreren Stufen als „Partnerschulen des Sports“ zertifiziert werden. Seit dem Jahr 2009 besteht sowohl für Grundschulen als auch für weiterführende Schulen die Möglichkeit, das Prädikat „Partnerschule“ zu erhalten. Die Auszeichnung der Schulen erfolgt über einen Anerkennungszeitraum von vier Jahren und kann danach verlängert werden. Schulen, die ihren Schülern und Schülerinnen in vorbildlicher Weise ermöglichen, Sport zu erfahren und entsprechend ihren individuellen Interessen und Möglichkeiten auszuüben, erhalten diese Zertifizierung.

Bei weiterführenden Schulen sind die Kriterien unter anderem die Kooperation mit Sportvereinen, lehrplanmäßiger Sportunterricht, das Angebot des Wahlpflichtfaches „Sport und Gesundheit“ oder eines Leistungskurses Sport, die Teilnahme an sowie die Organisation von Schulsportbewerben, Klassenfahrten mit sportlichem Schwerpunkt, Teilnahme an Sportabzeichen-Wettbewerben und Sport-Fortbildungen sowie Sportmöglichkeiten in den Pausen.