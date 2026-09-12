Pläne des neuen Schulleiters IGS Emmelshausen soll sicherer Ort für alle Kinder sein Lara Kempf 12.09.2026, 11:00 Uhr

i Matthias Wagner ist nun auch offiziell Schulleiter der IGS Emmelshausen. In seinem neuen Amt hat er sich so einiges vorgenommen. Philipp Lauer

Seit etwa einer Woche ist Matthias Wagner nun auch offiziell der neue Schulleiter an der IGS Emmelshausen. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, welche Themen ihm besonders wichtig sind und was er aus seiner Zeit an der IGS in Nastätten mitnimmt.

Nach einem Jahr als kommissarischer Schulleiter hat Matthias Wagner das Amt an der IGS Emmelshausen nun auch offiziell übernommen. Doch was hat sich der 40-Jährige für seine Zeit als Schuloberhaupt überhaupt vorgenommen? Gibt es Themen, die ihm besonders wichtig sind, oder Projekte, die er unbedingt umsetzen möchte?







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