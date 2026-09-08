Ein Jahr lang war Matthias Wagner kommissarischer Schulleiter an der IGS Emmelshausen. Bei einer Feierstunde wurde er nun auch offiziell ins Amt eingeführt.
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Das Gesicht ist kein unbekanntes und doch ist es erst seit ein paar Tagen offiziell: Matthias Wagner ist das neue Oberhaupt der Integrierten Gesamtschule (IGS) Emmelshausen. Bereits seit einem Jahr – kurz nachdem seine Vorgängerin Kornelia Neumann im Sommer 2025 in den Ruhestand ging – hat er das Amt des kommissarischen Schulleiters inne.