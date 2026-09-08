Nun auch offiziell IGS Emmelshausen: Neuer Schulleiter ins Amt eingeführt Lara Kempf 08.09.2026, 13:00 Uhr

i Volker Boch, Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises (links) und Andrea Becker von der Aufsichts- und Diensleistungsdirektion (ADD) freuen sich, dass Matthias Wagner (Mitte) nun auch offiziell als Schulleiter der IGS Emmelshausen fungiert. Lara Kempf

Ein Jahr lang war Matthias Wagner kommissarischer Schulleiter an der IGS Emmelshausen. Bei einer Feierstunde wurde er nun auch offiziell ins Amt eingeführt.

Das Gesicht ist kein unbekanntes und doch ist es erst seit ein paar Tagen offiziell: Matthias Wagner ist das neue Oberhaupt der Integrierten Gesamtschule (IGS) Emmelshausen. Bereits seit einem Jahr – kurz nachdem seine Vorgängerin Kornelia Neumann im Sommer 2025 in den Ruhestand ging – hat er das Amt des kommissarischen Schulleiters inne.







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