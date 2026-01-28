In wenigen Tagen startet an der IGS Emmelshausen der Anmeldezeitraum für die neuen Fünftklässler. Im vergangenen Jahr sorgte ein Fehler im Losverfahren für einen großen Skandal. Dieses Jahr soll es besser laufen.
Lesezeit 2 Minuten
Die Anmeldung der neuen Fünftklässler an der IGS Emmelshausen hatte im vergangenen Jahr für große Aufregung gesorgt. Beim Auswahlverfahren war es zu einem Fehler gekommen und Schüler aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis erhielten zunächst keinen Platz. In diesem Jahr soll es keine Probleme geben.