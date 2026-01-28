Kein Streit um Schulplätze
IGS Emmelshausen hofft auf problemlose Anmeldephase
Im vergangenen Jahr sorgten die Anmeldungen der neuen Fünftklässler an der IGS Emmelshausen für viel Aufregung, weil Kinder aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis zunächst abgelehnt wurden. In diesem Jahr soll es geregelter laufen.
Philipp Lauer (Archiv). Philipp Lauer

In wenigen Tagen startet an der IGS Emmelshausen der Anmeldezeitraum für die neuen Fünftklässler. Im vergangenen Jahr sorgte ein Fehler im Losverfahren für einen großen Skandal. Dieses Jahr soll es besser laufen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Anmeldung der neuen Fünftklässler an der IGS Emmelshausen hatte im vergangenen Jahr für große Aufregung gesorgt. Beim Auswahlverfahren war es zu einem Fehler gekommen und Schüler aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis erhielten zunächst keinen Platz. In diesem Jahr soll es keine Probleme geben.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren