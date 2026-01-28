Kein Streit um Schulplätze IGS Emmelshausen hofft auf problemlose Anmeldephase Lara Kempf 28.01.2026, 13:00 Uhr

i Im vergangenen Jahr sorgten die Anmeldungen der neuen Fünftklässler an der IGS Emmelshausen für viel Aufregung, weil Kinder aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis zunächst abgelehnt wurden. In diesem Jahr soll es geregelter laufen. Philipp Lauer (Archiv). Philipp Lauer

In wenigen Tagen startet an der IGS Emmelshausen der Anmeldezeitraum für die neuen Fünftklässler. Im vergangenen Jahr sorgte ein Fehler im Losverfahren für einen großen Skandal. Dieses Jahr soll es besser laufen.

Die Anmeldung der neuen Fünftklässler an der IGS Emmelshausen hatte im vergangenen Jahr für große Aufregung gesorgt. Beim Auswahlverfahren war es zu einem Fehler gekommen und Schüler aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis erhielten zunächst keinen Platz. In diesem Jahr soll es keine Probleme geben.







