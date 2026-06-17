Im Notfall gut vorbereitet IGS Emmelshausen bildet Schüler zu Lebensrettern aus Lara Kempf 17.06.2026, 16:00 Uhr

i Die älteren Schüler – wie hier eine zehnte Klasse – lernten in der Projektwoche auch mit einem Defibrillator umzugehen. Lara Kempf

Was tun, wenn jemand plötzlich ohnmächtig wird? In so einer Situation zählen oft Sekunden. Damit sich auch Kinder und Jugendliche im Notfall zu helfen wissen, hat die IGS Emmelshausen ein ganz besonderes Projekt ins Leben gerufen.

Es ist eine grauenhafte Vorstellung: Eine Person liegt bewusstlos auf dem Boden und atmet kaum noch. Der erste Schock lässt einen oft vergessen, was in so einer Situation zu tun ist. Damit mögliche Helfer im Notfall aber keine Zeit verlieren, setzt die IGS Emmelshausen zum Schuljahresende ein einzigartiges Projekt um: Sie bildet die gesamte Schulgemeinschaft zu Lebensrettern aus.







Artikel teilen

Artikel teilen