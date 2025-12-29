IGS Emmelshausen: Andrang war Grund für Freud und Leid

Das Jahr 2025 prägten zahlreiche Ereignisse. In unserem Jahresrückblick schauen wir auf die wichtigsten zurück: Viele Leser bewegte die Vergabe der Schulplätze an der IGS Emmelshausen. 2025 knirschte es ordentlich, 2026 soll es geräuschloser laufen.
Lesezeit 2 Minuten
Bei der Anmeldung der Schüler für die fünfte Klasse des Schuljahres 2025/26 war die Nachfrage bei der IGS Emmelshausen weitaus größer als das Platzangebot. Weil auch Schüler aus der nächsten Umgebung keinen Platz bekommen hatten, einige Schüler aus dem benachbarten Landkreis Mayen-Koblenz (MYK) jedoch schon, geriet das Losverfahren in den Fokus.