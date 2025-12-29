Jahresrückblick 2025 IGS Emmelshausen: Andrang war Grund für Freud und Leid Philipp Lauer 29.12.2025, 16:00 Uhr

i Die IGS in Emmelshausen, anlässlich eines Besuchs aus Frankreich international beflaggt Markus Mallmann/IGS Emmelshausen. Markus Mallmann/ IGS Emmelshausen

Das Jahr 2025 prägten zahlreiche Ereignisse. In unserem Jahresrückblick schauen wir auf die wichtigsten zurück: Viele Leser bewegte die Vergabe der Schulplätze an der IGS Emmelshausen. 2025 knirschte es ordentlich, 2026 soll es geräuschloser laufen.

Bei der Anmeldung der Schüler für die fünfte Klasse des Schuljahres 2025/26 war die Nachfrage bei der IGS Emmelshausen weitaus größer als das Platzangebot. Weil auch Schüler aus der nächsten Umgebung keinen Platz bekommen hatten, einige Schüler aus dem benachbarten Landkreis Mayen-Koblenz (MYK) jedoch schon, geriet das Losverfahren in den Fokus.







