26 Schüler machen Abschluss IGS Emmelshausen: Abiturienten greifen nach den Sternen 26.04.2026, 10:00 Uhr

i Die Abiturienten 2026 der IGS Emmelshausen Dario Eidens-Holl - Fotostudio Eidens-Holl

26 junge Menschen legten jüngst ihr Abitur an der IGS Emmelshausen ab. Ihr Motto: „Abinauten – aus Punkten werden Sterne“.

Jüngst verabschiedeten Eltern, Verwandte, Freunde und das Kollegium der IGS Emmelshausen den diesjährigen Abiturjahrgang der IGS Emmelshausen. In der Bürgerhalle in Halsenbach erhielten 26 Schüler in festlichem Rahmen ihre Abiturzeugnisse aus den Händen des kommissarischen Schulleiters Matthias Wagner, MSS-Leiter Frank Kadel sowie den Stammkursleitern Daniela Emnet und Moritz Auras.







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