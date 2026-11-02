„Eine Frechheit“ IG Metall macht bei Boge in Simmern Druck Monika Pradelok 02.11.2026, 18:00 Uhr

i Mit gezündeten Bengalos und hochgehaltenen IG-Metall-Schals setzten die Teilnehmer des Warnstreiks bei Boge Elastmetall in Simmern zum Abschluss der Kundgebung ein kämpferisches Zeichen. Beschäftigte von Boge und RHB Industries aus Rheinböllen hatten sich versammelt, um ihren Tarifforderungen Nachdruck zu verleihen. Werner Dupuis

Gewerkschafter Ingo Petzold findet bei Boge Elastmetall in Simmern deutliche Worte für das Tarifangebot der Arbeitgeber. Auch die Bundesregierung bekommt ihr Fett weg. Sollte sich nichts bewegen, droht ein 24-stündiger Warnstreik.

Deutliche Worte, kämpferische Ansagen und wenig Verständnis für die Arbeitgeberseite: Beim Warnstreik vor dem Werkstor des Automobilzulieferers Boge Elastmetall in Simmern hat die IG Metall am Montag, 6. November, ihrem Ärger Luft gemacht. Beschäftigte von Boge sowie von RHB Industries (ehemals Teves) aus Rheinböllen waren zusammengekommen, um ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie Nachdruck zu verleihen.







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