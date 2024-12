Warnstreik in Simmern IG Metall fordert Boge an den Verhandlungstisch 17.12.2024, 16:13 Uhr

i Die Belegschaft der Boge Elastmetall Simmern ist am Dienstag, 17. Dezember in einen Warnstreik gegangen. Die IG Metall fordert den Arbeitgeber an den Verhandlungstisch, um den Standort zu sichern. Philipp Lauer

Zu einem Warnstreik haben die Mitarbeiter der Boge Elastmetall im Werk in Simmern die Arbeit niedergelegt. Die IG Metall fordert den Konzern zu einem

Die Belegschaft der Boge Elastmetall ist am Dienstagmittag um 13 Uhr in einen Warnstreik getreten. Die Arbeitsniederlegung soll bis Mittwoch, 6 Uhr dauern. Die IG Metall fordert den Konzern zu Verhandlungen auf. Zuvor hatte der Arbeitgeber in einer Betriebsversammlung informiert, man habe die Planung verworfen, den Standort zu schließen und zu verlagern, berichtet Kay Wohlfahrt, Betriebsratsvorsitzender und zweiter Bevollmächtigter der IG Metall ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen