Wer spielt denn eigentlich für die deutsche Nationalmannschaft im Sturm oder der Verteidigung? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Als Nicht-Fußballnarr werde ich alle vier Jahre von einer Sache kalt erwischt: Der Fußball-WM.
Lesezeit 1 Minute
Donnerstag, 11. Juni 2026: Heute startet die nächste Fußballweltmeisterschaft. In Übersee, in Kanada, Mexiko und den USA. Ich alter Fußballnarr (eben nicht) werde immer wieder, wenn es „ernst“ wird, davon überrascht, dass schon wieder solch ein Ereignis ansteht, und ertappe mich dann bei dem Gedanken: „Ach, ist das schon wieder vier Jahre her?