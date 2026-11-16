Kultur, Volkskunde, Geschichte: Das Jahrbuch des Hunsrückvereins thematisiert zahlreiche verschiedene Bereiche des Hunsrücks. In diesem Jahr legt das Werk jedoch einen ganz besonderen Schwerpunkt.
Lesezeit 2 Minuten
Das Jahrbuch des Hunsrückvereins ist immer ein buntes, vor allem aber breit gefächertes Kaleidoskop von Kultur, Volkskunde, Geschichte, Natur und Heimatkunde rund um den Hunsrück. Es ist ein beliebtes Lesebuch für alle Generationen, bei manchen mit vielen Erinnerungen verbunden, für andere eher Neugier weckend.