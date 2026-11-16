Neues Jahrbuch vorgestellt Hunsrückverein rückt Geschichte des Kinos in den Fokus Dieter Junker 16.11.2026, 18:00 Uhr

i In Simmern wurde das neue Jahrbuch des Hunsrückvereins vorgestellt (von links): Hunsrückverein-Vorsitzender Julian Gröber, Claudia Herr, die Geschäftsführerin des Hunsrückvereins, der rheinland-pfälzische Kultur-Staatssekretär Denis Alt, der die Veranstaltung besuchte, und Schriftleiter Ivo Sandtmann. Dieter Junker

Kultur, Volkskunde, Geschichte: Das Jahrbuch des Hunsrückvereins thematisiert zahlreiche verschiedene Bereiche des Hunsrücks. In diesem Jahr legt das Werk jedoch einen ganz besonderen Schwerpunkt.

Das Jahrbuch des Hunsrückvereins ist immer ein buntes, vor allem aber breit gefächertes Kaleidoskop von Kultur, Volkskunde, Geschichte, Natur und Heimatkunde rund um den Hunsrück. Es ist ein beliebtes Lesebuch für alle Generationen, bei manchen mit vielen Erinnerungen verbunden, für andere eher Neugier weckend.







Artikel teilen

Artikel teilen