Neuer Anlauf für mehr Polizei
Hunsrückstreife: Doch ein Standort in Emmelshausen?
Symbolbild: Die VG Hunsrück-Mittelrhein möchte sich erneut für eine Unterbringung der Hunsrückstreife in Emmelshausen stark mach
Symbolbild: Die VG Hunsrück-Mittelrhein möchte sich erneut für eine Unterbringung der Hunsrückstreife in Emmelshausen stark machen.
Patrick Seeger. picture alliance / dpa

Mit der Schließung der Polizeiautobahnstation endete 2022 ein Kapitel im Vorderhunsrück. Vier Jahre später will die Verbandsgemeinde den Wunsch nach einem Aufenthaltsstandort für die Hunsrückstreife erneut vorantreiben.

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„Ende und Aus.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich der Leiter der Polizeiautobahnstation (PAST) Emmelshausen am 2. Mai 2022 per Funk von seiner Dienststelle. Nach 48 Jahren wurde die Station geschlossen, die Zuständigkeit für die A61 bis Rheinböllen nach Mendig verlagert.
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