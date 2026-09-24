Jugendparlament
Hunsrückquerbahn sorgt weiter für Unzufriedenheit
Die Hunsrückquerbahn war Hauptthema des dritten Jugendstadtgesprächs des Jugendparlaments der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböll
Die Hunsrückquerbahn war Hauptthema des dritten Jugendstadtgesprächs des Jugendparlaments der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen im Pro-Winzkino Simmern. Foto: Thomas Torkler
Thomas Torkler

Das Jugendparlament der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen ist eine überparteiliche Interessenvertretung für junge Menschen in der Region. Bei einer Veranstaltung widmete man sich nun dem leidigen Thema Hunsrückquerbahn. 

Lesezeit 3 Minuten
Es ging natürlich um die Hunsrückquerbahn beim dritten Jugendstadtgespräch vor gut 60 Zuhörern in Simmern, zu dem das Jugendparlament der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen Ismail Ertug, den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG (DB) für die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, ins Pro-Winzkino eingeladen hatte.
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