Jugendparlament Hunsrückquerbahn sorgt weiter für Unzufriedenheit Thomas Torkler 24.09.2026, 10:00 Uhr

i Die Hunsrückquerbahn war Hauptthema des dritten Jugendstadtgesprächs des Jugendparlaments der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen im Pro-Winzkino Simmern. Foto: Thomas Torkler Thomas Torkler

Das Jugendparlament der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen ist eine überparteiliche Interessenvertretung für junge Menschen in der Region. Bei einer Veranstaltung widmete man sich nun dem leidigen Thema Hunsrückquerbahn.

Es ging natürlich um die Hunsrückquerbahn beim dritten Jugendstadtgespräch vor gut 60 Zuhörern in Simmern, zu dem das Jugendparlament der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen Ismail Ertug, den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG (DB) für die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, ins Pro-Winzkino eingeladen hatte.







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