Das Jugendparlament der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen ist eine überparteiliche Interessenvertretung für junge Menschen in der Region. Bei einer Veranstaltung widmete man sich nun dem leidigen Thema Hunsrückquerbahn.
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Es ging natürlich um die Hunsrückquerbahn beim dritten Jugendstadtgespräch vor gut 60 Zuhörern in Simmern, zu dem das Jugendparlament der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen Ismail Ertug, den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG (DB) für die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, ins Pro-Winzkino eingeladen hatte.