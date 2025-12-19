Arbeiten bald beendet Hunsrückquerbahn soll Ende Januar in Betrieb gehen Lara Kempf 19.12.2025, 14:00 Uhr

i Nach rund einem Jahr sollen die Sanierungsarbeiten an der Hunsrückquerbahn in wenigen Wochen ihr Ende finden. Thomas Torkler (Archiv). Thomas Torkler

Vor fast einem Jahr haben die Arbeiten an der Hunsrückquerbahn begonnen. Die vergangenen Monate waren geprägt von Baulärm, Schäden an Straßen und vielen Diskussionen über die spätere Nutzung der Strecke. Nun könnte es tatsächlich bald geschafft sein.

Die Sanierung der Hunsrückquerbahn hat in diesem Jahr die Gemüter in der Region erhitzt. Mit dem Beginn der Bauarbeiten im Februar häuften sich Diskussionen über die spätere Höchstgeschwindigkeit der Züge auf der Strecke. Auch für die Reaktivierung des Personenverkehrs machten sich viele Menschen im Kreis stark.







