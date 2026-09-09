Was lange währt, wird doch noch nicht gut: Die Sanierung der Hunsrückquerbahn war eigentlich auf der Zielgeraden, im Oktober sollte die Strecke freigegeben werden. Nun gibt es jedoch erneut Verzögerungen.
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Nach fast zwei Jahren Sanierung sollte es in wenigen Wochen eigentlich endlich so weit sein: Die Arbeiten an der Strecke der Hunsrückquerbahn sollten beendet und die Strecke für den Zugverkehr freigegeben werden. Doch nun gibt es eine Hiobsbotschaft: Die Instandsetzung der Strecke verzögert sich weiter – und zwar um ein ganzes Jahr.