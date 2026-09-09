Weitere Verzögerungen Hunsrückquerbahn soll doch erst im Herbst 2027 fahren Lara Kempf 09.09.2026, 13:30 Uhr

i Die Sanierung der Hunsrückquerbahn verzögert sich um ein weiteres Jahr. Thomas Torkler (Archiv). Thomas Torkler

Was lange währt, wird doch noch nicht gut: Die Sanierung der Hunsrückquerbahn war eigentlich auf der Zielgeraden, im Oktober sollte die Strecke freigegeben werden. Nun gibt es jedoch erneut Verzögerungen.

Nach fast zwei Jahren Sanierung sollte es in wenigen Wochen eigentlich endlich so weit sein: Die Arbeiten an der Strecke der Hunsrückquerbahn sollten beendet und die Strecke für den Zugverkehr freigegeben werden. Doch nun gibt es eine Hiobsbotschaft: Die Instandsetzung der Strecke verzögert sich weiter – und zwar um ein ganzes Jahr.







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