Wo tonnenschwere Traktoren samt vollem Muldenkipper über Feldwege, Straßen und Bordsteine fahren, entstehen Schäden. So weit, so normal. Allerdings häufen sich diese enorm, seit an der Hunsrückquerbahn gearbeitet wird.

Pausenlos donnern derzeit riesige Traktoren mit ihren Muldenkippern, tonnenschwer beladen mit Gleisschotter, durch die Orte. Die Materialtransporte im Zuge der Sanierung der Hunsrückquerbahn zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren sorgen nicht zum ersten Mal für Unmut. Dauerlärmbelästigung auch an Sonn- und Feiertagen und ramponierte Bordsteine rufen Ärger hervor. Schäden an Straßen und Gehwegen und auf Wirtschaftswegen, Ladungssicherung und Sicherheit im Verkehr wurden jetzt im Raum Kirchberg moniert. Peter Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg, fasste nach einem Treffen mit Vertretern einzelner Ortsgemeinden sowie aus dem Bauamt der VG das Ganze in einem Schreiben an das Infrastrukturunternehmen der Deutschen Bahn (DB), die InfraGO AG, zusammen.

i Die Planierraupe verteilt den Schotter gleichmäßig. Anschließend werden darauf Schwellen und Schienen verlegt. Zwischen Liederbach und Dill ist vergangene Woche eine weitere Lücke geschlossen worden. Thomas Torkler

Darin schreibt Müller wörtlich: „Im Rahmen der Erneuerung der Hunsrückquerbahn kommt es in unserer Verbandsgemeinde Kirchberg immer häufiger zu Beschwerden seitens der Bevölkerung. Auch unsere Fachabteilung Bauen und Umwelt hat mir bereits mehrfach über Beschwerden und Beschädigungen berichtet. Die dringliche Problematik möchte ich als Bürgermeister mit Ihnen thematisieren, um eine gemeinsame Lösung hierfür zu finden: In der Stadt Kirchberg sind im Bereich der Lagerplätze am Bahnhof und in der Straße ,Denzer Lehmkaulen‘ die Bordanlagen durch das ständige Überfahren beschädigt. Abhilfemaßnahmen (Kanthölzer etc.) wurden zwar teilweise ergriffen, aber bei Beschädigung nicht erneuert, sodass diese ihrer Zweckbestimmung nicht genügen. Durch die Breite der eingesetzten Fahrzeuge wird bei Begegnungsverkehr zumeist auf die Gehwege ausgewichen, die dadurch ebenfalls beschädigt werden und Setzungen zu befürchten sind. In Sohren in der Bahnhofstraße und zur Ausfahrt Hauptstraße sind jetzt schon Schäden am Straßenkörper ganz klar ersichtlich (…).“

An den Wirtschaftswegen in den Gemarkungen Dillendorf, Niedersohren und Sohren seien durch die starke Beanspruchung durch die Schottertransporte ebenfalls Schäden entstanden, schreibt Müller weiter. Im Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) sei zwar für solche Baumaßnahmen eine Duldungspflicht der Wegeeigentümer festgehalten, „wir verweisen aber gleichzeitig darauf, dass entstehende Schäden den Ortsgemeinden zu ersetzen sind“, betont Müller im Schreiben an InfraGO und fordert eine konkrete Aufstellung über die bisher genutzten und zukünftig noch benötigten Wirtschaftswege und Straßen im Bereich der VG Kirchberg.

i Schotternachschub für die Planierraupe im Gleisbett zwischen Liederbach und Dill. Für die Arbeiter eine staubige Angelegenheit. Thomas Torkler

Zu den Aspekten Ladungssicherung, Verhalten und Sicherheit im Verkehr schreibt Müller: „Es ist bereits vielfach vorgekommen, dass Schotter bzw. einzelne Schottersteine durch die Fahrzeuge verloren wurden, die eine Gefahr für den übrigen Verkehr darstellen. Zudem kam es mehrfach zu gefährlichen Situationen, weil die Fahrer mit dem Handy beschäftigt waren und nicht auf den Verkehr geachtet haben.“ Ortsbürgermeister der betroffenen Gemeinden hätten außerdem bemängelt, dass die Fahrzeuge mit unverhältnismäßig hoher Geschwindigkeit innerhalb der Ortschaften unterwegs seien. Auch das Thema Lenkzeiten der Traktorfahrer sei mehrfach thematisiert worden. Nach Informationen unserer Zeitung erfolgen die Arbeiten täglich von 7 bis 19 Uhr.

Abschließend betont Müller, dass die Probleme „schnellstmöglich angegangen und gelöst werden“ müssen. Eine Lösung für die entstandenen Schäden müsse gefunden werden. „Auch einen Zeitplan für die noch durchzuführenden Arbeiten über Art und Umfang bitten wir, transparent zu kommunizieren“, fordert Müller.

i Büchenbeuren, der Endpunkt der Strecke von Langenlonsheim, wird zweigleisig ausgebaut. Entsprechend breit ist der Baubereich, auf dem zwei Schottergespanne unmittelbar neben der Wohnbebauung nebeneinander rangieren. Thomas Torkler

InfraGO-Projektleiter Daniel Mesa reagierte umgehend auf das Schreiben des VG-Bürgermeisters und versicherte, dass „ein Großteil der Tiefbauarbeiten im direkten Umfeld von Kirchberg bis Mitte Juli beendet sein wird“. Insofern sollte sich die baubedingte Verkehrsbelastung reduzieren, so Mesa. Was Ladungssicherung und Handy am Steuer betreffe, verweist der Projektleiter den Bürgermeister an Polizei und Ordnungsamt. In Bezug auf die Schäden durch die Schottertransporte bittet der InfraGO-Vertreter um „eine verursachergerechte Anzeige“. InfraGO könne als Auftraggeber auch als Vermittler unterstützen. „Wenn das so gewünscht ist, bitten wir um entsprechende formlose Anzeige – gerne per E-Mail an uns“, so Mesa. Man werde die beauftragte Baufirma dann um Stellungnahme bitten.

In seiner Antwort an den InfraGO-Vertreter betont Bürgermeister Müller, dass es ihm im Grundsatz nicht um etwaige Anzeigen bei Ordnungsamt oder Polizei gehe, sondern die Sensibilisierung der Fahrer und Auftragsfirmen hinsichtlich der Geschwindigkeit der Traktoren, Achtsamkeit, Ladungssicherung und Lenkzeiten. „Allein hier auf Ordnungsamt und Polizei zu verweisen, halte ich nicht für abschließend zielführend. Hier sind Sie, die DB InfraGO und die Verantwortlichen vor Ort, gefordert“, schreibt Müller. Er halte einen persönlichen Austausch zunächst für zielführender als E-Mails mit Schadensbildern. „Gleichzeitig weise ich im Namen der betroffenen Ortsgemeinden darauf hin, dass diese Schadenersatzforderungen geltend machen, sollte es zu keiner einvernehmlichen Lösung kommen. Diese Lösungen erarbeitet man erfahrungsgemäß in persönlichen Gesprächen gemeinsam vor Ort“, so Müller.

i Krumm und schief bleiben die Schienen am Ende natürlich nicht. Da fehlt noch ein Arbeitsschritt. Thomas Torkler

Zu klären sei allerdings noch der Zeitrahmen für den Abtransport des in Sohren und Kirchberg gelagerten Bauabfalls. Hier türmen sich mittlerweile riesige Halden des alten Schotters auf sowie Erdreich und kaputte Schwellen aus Holz und Metall. „Die wissen ja bald nicht mehr, wohin damit“, meinte kürzlich ein Mitarbeiter an der Strecke gegenüber unserer Zeitung. Es kommt eben einiges zusammen, wenn das Gleisbett komplett ausgekoffert, Schienen und Schwellen entfernt und der alte Schotter abgetragen werden. Nach der Einebnung wird neuer Schotter aufgebracht und anschließend Schienen und Schwellen verlegt. Im Endstadium beseitigt das sogenannte Stopfen vertikale Unebenheiten und horizontale Verschiebungen in der Gleislage durch Anheben und/oder Verschieben des Gleises. Wenn nach dem losen Verlegen neuer Schienen und Schwellen Krümmungen und Verschiebungen also noch deutlich sichtbar sind, ist dies normal, denn es fehlt ja noch ein Arbeitsgang. Wie unsere Zeitung vor Ort erfuhr, sollen die aktuellen Arbeiten (neuer Schotter und Gleisverlegung) auf der Strecke in Kürze ihrem Ende zugehen, als Nächstes seien dann die Bahnhöfe an der Reihe, als Erster der Kirchberger Bahnhof, hieß es.