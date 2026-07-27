Bahnsteige sind marode Hunsrückquerbahn: Hat Personenverkehr eine Chance? Lara Kempf 27.07.2026, 14:00 Uhr

i Symbolbild: Noch immer laufen die Arbeiten zur Sanierung der Hunsrückquerbahn. Wie wird es danach auf der Strecke weitergehen? Thomas Torkler (Archiv). Thomas Torkler

Sollte die Sanierung der Hunsrückquerbahn im Herbst 2026 tatsächlich beendet werden, steht noch immer die Frage im Raum, ob es auch Personenverkehr geben wird. Vor allem der Zustand der Bahnsteige stellt hier augenscheinlich ein Problem dar.

Die Sanierung der Hunsrückquerbahn dauert an. War ein Ende der Arbeiten eigentlich für August vorgesehen, teilte die Deutsche Bahn Ende Juni mit, dass sich die Bauarbeiten nun bis Oktober verzögern. Ob es danach Personenverkehr geben wird, ist noch immer nicht klar.







Artikel teilen

Artikel teilen