Sollte die Sanierung der Hunsrückquerbahn im Herbst 2026 tatsächlich beendet werden, steht noch immer die Frage im Raum, ob es auch Personenverkehr geben wird. Vor allem der Zustand der Bahnsteige stellt hier augenscheinlich ein Problem dar.
Lesezeit 2 Minuten
Die Sanierung der Hunsrückquerbahn dauert an. War ein Ende der Arbeiten eigentlich für August vorgesehen, teilte die Deutsche Bahn Ende Juni mit, dass sich die Bauarbeiten nun bis Oktober verzögern. Ob es danach Personenverkehr geben wird, ist noch immer nicht klar.