Auf der Trasse der Hunsrückquerbahn in Sohren ist am Samstagmorgen ein Güterzug entgleist. Der Zug, der aus knapp 30 Waggons bestand, transportierte Schotter, der im Zuge der Sanierung der Bahnstrecke benötigt wird. Nach Informationen unserer Zeitung war es der 18. Waggon des Güterzugs, der aus dem Gleis sprang.
Die Unfallstelle liegt an der Deutsch-Amerikanischen Straße kurz vor dem derzeit gesperrten Bahnübergang in der Hauptstraße. Aus welchen Gründen der Güterzug dort entgleiste, ist derzeit noch unklar.
Größere Auswirkungen hat der Unfall auf der Bahnstrecke indes nicht gehabt, wie die Polizeiwache Hahn auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt. Die Beamten waren am Samstag an der Unfallstelle im Einsatz. Menschen seien bei dem Zwischenfall nicht zu Schaden gekommen, teilte die Polizei mit.
Und auch der entgleiste Waggon konnte noch späten am Samstagnachmittag wieder auf die Schienen gehoben werden. Dabei kam ein Spezialkran zum Einsatz.