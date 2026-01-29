„Aufwendig, aber machbar“ Hunsrückquerbahn: Geht’s nach Büchenbeuren noch weiter? Thomas Torkler 29.01.2026, 11:00 Uhr

i Derzeit endet die Hunsrückquerbahn bei Büchenbeuren. Ein Experte sagt: Eine Weiterführung in Richtung Morbach ist machbar. Thomas Torkler

Die Sanierung der Hunsrückquerbahn zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren steht kurz vor dem Abschluss. Ein Experte ist überzeugt: Da geht noch mehr.

Sonderverkehr, Dampfzug, Schienenbus, ja sogar Pendelverkehr zum Simmerner Maimarkt – all dies hält Bernward Heinemann, Experte für Güterverkehr der Zweckverbände SPNV Süd und Nord, für denkbar. Das sagte er bei einer Informationsveranstaltung der Kreisverwaltung über die künftige Nutzung der sanierten Hunsrückquerbahn zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren in Simmern.







