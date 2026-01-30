Weitere Verzögerungen Hunsrückquerbahn fährt doch erst ab August Lara Kempf 30.01.2026, 12:30 Uhr

i Die Inbetriebnahme der Hunsrückquerbahn hat sich um weitere sechs Monate verschoben. Thomas Torkler (Archiv). Thomas Torkler

Wann rollt sie denn nun endlich, die Hunsrückquerbahn? Eigentlich sollten auf der sanierten Strecke in diesen Tagen bereits Züge fahren. Die Deutsche Bahn hat jedoch eine erneute Hiobsbotschaft.

Die Züge der Hunsrückquerbahn fahren. Über diese Neuigkeiten würden sich sicher viele Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis freuen. Ursprünglich sollte dies auch mittlerweile so sein. Doch es gibt weitere Verzögerungen.Rückblick: Nach einer fast einjährigen Sanierung und zahlreichen Diskussionen um die zugelassene Höchstgeschwindigkeit sowie die Frage nach Personenverkehr gab es kurz vor Weihnachten augenscheinlich gute Nachrichten: Die Deutsche Bahn ...







