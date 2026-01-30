Wann rollt sie denn nun endlich, die Hunsrückquerbahn? Eigentlich sollten auf der sanierten Strecke in diesen Tagen bereits Züge fahren. Die Deutsche Bahn hat jedoch eine erneute Hiobsbotschaft.
Lesezeit 1 Minute
Die Züge der Hunsrückquerbahn fahren. Über diese Neuigkeiten würden sich sicher viele Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis freuen. Ursprünglich sollte dies auch mittlerweile so sein. Doch es gibt weitere Verzögerungen.Rückblick: Nach einer fast einjährigen Sanierung und zahlreichen Diskussionen um die zugelassene Höchstgeschwindigkeit sowie die Frage nach Personenverkehr gab es kurz vor Weihnachten augenscheinlich gute Nachrichten: Die Deutsche Bahn ...