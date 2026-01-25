Könnte ein Zugverkehr zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren für Unternehmer in der Region interessant sein? Eine Infoveranstaltung in Simmern ging (auch) dieser Frage nach.
Die Sanierung der Hunsrückquerbahn zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren durch die DB InfraGO steht nach Angaben der Deutschen Bahn kurz vor dem Abschluss. Ein Millionenprojekt, das die Schienenverbindung zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren in einem anderen, neuen Licht erscheinen lässt, als ihr Dornröschenschlaf über Jahrzehnte hinweg.