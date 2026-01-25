Infoabend für Unternehmer Hunsrückquerbahn: Bloß nicht „Schildbürger hoch sieben“ Thomas Torkler 25.01.2026, 15:00 Uhr

i Nostalgiezüge wie diese Schienenbusgarnitur auf dem Viadukt bei Nieder Kostenz berühren auch emotional, denn Bilder wie diese zeigen, es ist mehr auf der Strecke möglich, als nur der Bauverkehr während der Streckensanierung im vergangenen Jahr. Torkler Thomas. Thomas Torkler

Könnte ein Zugverkehr zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren für Unternehmer in der Region interessant sein? Eine Infoveranstaltung in Simmern ging (auch) dieser Frage nach.

Die Sanierung der Hunsrückquerbahn zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren durch die DB InfraGO steht nach Angaben der Deutschen Bahn kurz vor dem Abschluss. Ein Millionenprojekt, das die Schienenverbindung zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren in einem anderen, neuen Licht erscheinen lässt, als ihr Dornröschenschlaf über Jahrzehnte hinweg.







