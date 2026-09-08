Arbeitsmarkt im Hunsrück Hunsrücker Unternehmen stellen sich vor Martin Boldt 08.09.2026, 16:00 Uhr

i Mehrere Dutzend Aussteller aus der Region stellen sich während der BAM in Simmern und Boppard ihrem jungen Zielpublikum vor. Rijana Kochler

Gleich an zwei Terminen können sich junge Menschen mit Interesse an einer dualen Ausbildung in der Region über die Angebote und Unternehmen informieren. Am 12. September gastiert die Messe „BAM“ in Simmern, am 19. September in Boppard.

Junge Menschen, die mehr darüber erfahren wollen, welche beruflichen Chancen und Ausbildungsmöglichkeiten der Rhein-Hunsrück-Kreis nach ihrer Schulzeit für sie bereithält, erhalten hierfür in den nächsten Tagen gleich mehrere Möglichkeiten: Bereits am Samstag, 12.







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