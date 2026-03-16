Zuerst wird die Tankstelle ausgeraubt, anschließend gibt es eine wilde Verfolgungsjagd quer durch den Hunsrück und über die Autobahn bis nach Bonn. Was sich anhört wie aus einem Action-Film, war im vergangenen Jahr im Hunsrück Realität.
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Am 13. Juli 2025 überfielen zwei Männer die Tankstelle in Kastellaun und am selben Abend sollen sich diese Täter in der Bonner Innenstadt eine beispiellose Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben. Für diese und weitere Taten müssen sich seit dem 12.