Tatort Kastellaun
Hunsrücker Tankstellenräuber: Prozess wird fortgesetzt
In dem Verfahren gegen zwei Angeklagte aus Bremen, denen unter anderem zwei bewaffnete Überfälle auf Hunsrücker Tankstellen vorg
In dem Verfahren gegen zwei Angeklagte aus Bremen, denen unter anderem zwei bewaffnete Überfälle auf Hunsrücker Tankstellen vorgeworfen wird, sind noch zehn weitere Prozesstage bis Anfang Juni terminiert.
Christine Jäckel

Zuerst wird die Tankstelle ausgeraubt, anschließend gibt es eine wilde Verfolgungsjagd quer durch den Hunsrück und über die Autobahn bis nach Bonn. Was sich anhört wie aus einem Action-Film, war im vergangenen Jahr im Hunsrück Realität.

Lesezeit 1 Minute
Am 13. Juli 2025 überfielen zwei Männer die Tankstelle in Kastellaun und am selben Abend sollen sich diese Täter in der Bonner Innenstadt eine beispiellose Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben. Für diese und weitere Taten müssen sich seit dem 12.

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Rhein-Hunsrück-ZeitungJustiz

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