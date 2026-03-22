Was Lego alles kann Hunsrücker Steinewelt begeistert Tausende Besucher Marc Schenten 22.03.2026, 15:00 Uhr

i Drinnen in der Stadthalle Kirchberg eröffnet sich den Besuchern der Hunsrücker Steinewelt eine beeindruckende Welt aus Tausenden, wenn nicht Millionen kleiner Steine. Marc Schenten. marc.schenten

Lego wurde in Kirchberg einmal mehr zum verbindenden Element zwischen Generationen. Dank der Hunsrücker Steinewelt, die nun zum dritten Mal stattfand. Wegen der Besuchermassen kam es vor der Halle zu langen Schlangen. Hat sich das Warten gelohnt?

Die Schlange vor der Stadthalle Kirchberg zog sich am Wochenende zeitweise weit über den Vorplatz hinaus. Familien mit Kindern, Sammler, Technikfans – sie alle warteten geduldig. Die dritte Lego-Ausstellung des Vereins Hunsrücker Steinewelt traf erneut einen Nerv.







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