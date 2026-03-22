Lego wurde in Kirchberg einmal mehr zum verbindenden Element zwischen Generationen. Dank der Hunsrücker Steinewelt, die nun zum dritten Mal stattfand. Wegen der Besuchermassen kam es vor der Halle zu langen Schlangen. Hat sich das Warten gelohnt?
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Die Schlange vor der Stadthalle Kirchberg zog sich am Wochenende zeitweise weit über den Vorplatz hinaus. Familien mit Kindern, Sammler, Technikfans – sie alle warteten geduldig. Die dritte Lego-Ausstellung des Vereins Hunsrücker Steinewelt traf erneut einen Nerv.