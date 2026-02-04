Kooperation mit der Wirtschaft
Hunsrücker Schulen bereiten junge Leute auf Beruf vor
Beim Planspiel mussten die Jugendlichen echte Unternehmensentscheidungen treffen.
Sarah Kauer/DFH Gruppe. Sarah Kauer

Jugendliche sollen einen Eindruck vom Leben nach der Schule bekommen und wissen, was sie dort erwartet. Deswegen hat die BBS Simmern nun eine ganz besondere Lernortkooperation durchgeführt – und zwar zusammen mit der DFH Gruppe.

Welche Herausforderungen erwarten einen im Berufsleben? Und wie schafft man den Übergang nach der Schule? Um Jugendliche an ein Leben nach der Schule heranzuführen arbeiten die Schulen im Rhein-Hunsrück-Kreis eng mit den Unternehmen der Region zusammen.

