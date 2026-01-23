Während des Neujahrsempfangs der CDU Rhein-Hunsrück mit Generalsekretär Carsten Linnemann in Halsenbach postierten sich einige wenige Demonstranten vor der Halle. Ihre Forderungen bezogen sich auf ein buntes Potpourri an Themen.
Auch während des Neujahrsempfangs der Christdemokraten postierten sich einige Demonstranten vor dem Veranstaltungsort. Ging es beim Empfang der Kreis-Grünen in Boppard vornehmlich um den weiteren Ausbau der Windkraft im Kreis und insbesondere im Soonwald, erhob die „Hunsrücker Protestbewegung“, wie sie sich nennt, ihre Stimme in Halsenbach für ein buntes Potpourri an Themen.