Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Hunsrücker Platt, von Kirchberg bis zum Vorderhunsrück Philipp Lauer 18.05.2026, 07:30 Uhr

i Symbolfoto: Die Dialektforscherin Monika Fritz-Scheuplein schreibt das Wort "Dialekt" auf eine Tafel. Daniel Karmann/ dpa. picture alliance/dpa

Man muss nicht perfekt Hunsrücker Platt verstehen, sprechen oder gar schreiben können, um seine Freude an der Mundart zu haben. Von Kirchberg über Kastellaun und Mastershausen bis in den Vorderhunsrück lässt sich herrlich darüber philosophieren.

Je nachdem, ob Sie gerne Kolumnen in Hunsrücker Platt lesen oder so gar nicht, vorneweg: Es tut mir leid, oder keine Sorge, dieser Text ist nicht in Mundart verfasst. Weil ich zwar Platt verstehen und auch ein wenig sprechen kann – aber nicht so gut, dass ich mir zutrauen würde, mehr als drei Sätze zu verschriftlichen.







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