Noch keine Einschränkungen Hunsrücker ÖPNV bereitet sich auf Schnee und Glätte vor Annalena Bischoff 08.01.2026, 15:05 Uhr

i Sturmtief "Elli" kann auch im Rhein-Hunsrück den Busverkehr einschränken. Christian Charisius/dpa. picture alliance/dpa

Der Winter hält die Hunsrücker Straßen zum Jahresstart fest im Griff. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte, Verkehrsunternehmen beobachten die Lage aufmerksam. Fahrgäste müssen sich in den kommenden Tagen auf Einschränkungen einstellen.

Rhein-Hunsrück. Schnee und Glätte sorgen in diesen Tagen bundesweit für schwierige Verkehrsbedingungen. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor erhöhter Unfallgefahr auf den Straßen. Für den Rhein-Hunsrück-Kreis gilt aktuell Warnstufe 1: Es besteht Glätte- und Rutschgefahr.







