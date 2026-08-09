Zwei elf Meter hohe Wandbilder verleihen der Fritz-Straßmann-Schule in Boppard frischen Glanz. Dahinter steckt Graffiti-Künstler Christoph Hartmann aus Keidelheim. Im Gespräch erklärt er, warum ihm Projekte in der Heimat besonders am Herzen liegen.
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Blauer Himmel, weiße Schleierwolken und ein weiter Blick in die Natur. Im Vordergrund sitzen zwei Jugendliche, verbunden durch ein Dosentelefon. Schuhe, Kleidung und selbst kleinste Hautfalten wirken täuschend echt – als säßen die beiden tatsächlich auf dem Schulhof.