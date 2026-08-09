Wandgemälde an Realschule plus
Hunsrücker Künstler gestaltet Schulfassade in Boppard
Graffiti-Künstler Christoph Hartmann aus Keidelheim gestaltet zwei Wände der Fritz-Straßmann-Schule in Boppard.
Graffiti-Künstler Christoph Hartmann aus Keidelheim gestaltet zwei Wände der Fritz-Straßmann-Schule in Boppard.
Ingo Beller

Zwei elf Meter hohe Wandbilder verleihen der Fritz-Straßmann-Schule in Boppard frischen Glanz. Dahinter steckt Graffiti-Künstler Christoph Hartmann aus Keidelheim. Im Gespräch erklärt er, warum ihm Projekte in der Heimat besonders am Herzen liegen.

Lesezeit 3 Minuten
Blauer Himmel, weiße Schleierwolken und ein weiter Blick in die Natur. Im Vordergrund sitzen zwei Jugendliche, verbunden durch ein Dosentelefon. Schuhe, Kleidung und selbst kleinste Hautfalten wirken täuschend echt – als säßen die beiden tatsächlich auf dem Schulhof.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungKultur
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren