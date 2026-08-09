Wandgemälde an Realschule plus Hunsrücker Künstler gestaltet Schulfassade in Boppard Annalena Bischoff 09.08.2026, 11:00 Uhr

i Graffiti-Künstler Christoph Hartmann aus Keidelheim gestaltet zwei Wände der Fritz-Straßmann-Schule in Boppard. Ingo Beller

Zwei elf Meter hohe Wandbilder verleihen der Fritz-Straßmann-Schule in Boppard frischen Glanz. Dahinter steckt Graffiti-Künstler Christoph Hartmann aus Keidelheim. Im Gespräch erklärt er, warum ihm Projekte in der Heimat besonders am Herzen liegen.

Blauer Himmel, weiße Schleierwolken und ein weiter Blick in die Natur. Im Vordergrund sitzen zwei Jugendliche, verbunden durch ein Dosentelefon. Schuhe, Kleidung und selbst kleinste Hautfalten wirken täuschend echt – als säßen die beiden tatsächlich auf dem Schulhof.







Artikel teilen

Artikel teilen