Paul Scherer und Paul Flad aus dem Hunsrück haben es geschafft. Mit ihrer selbst entwickelten Farbmischmaschine „TintTranslate“ haben sie den Businessplan- und Planspielwettbewerb „Jugend gründet“ gewonnen. Für ihre Zukunft haben sie nun große Pläne.

Auf das Bundesfinale haben sich die beiden 17-jährigen Schüler des Herzog-Johann-Gymnasiums in Simmern in den vergangenen zwei Monaten intensiv vorbereitet. Obwohl die Idee ihrer Farbmischmaschine schon stand und sie für das regionale Pitch-Event in Münster bereits einen ersten Prototyp entwickelt hatten, wollten sie diesen bis zum Finale noch weiter ausbauen. „Wir haben unseren Fokus darauf gelegt, dass wir eine fertige Maschine präsentieren können, die auch die Farben mischt“, betont Paul Flad aus Argenthal. Dabei erhielten sie Unterstützung von Ingenieuren der Hahn Automation Group aus Rheinböllen.

i So sah der Messestand aus, an dem die beiden Schüler ihre Geschäftsidee beim Bundesfinale in Stuttgart präsentierten. Paul Flad

Zudem haben sich die beiden Jungs überlegt, wie sie der Jury ihre Idee am besten präsentieren und wie sie ihren Messestand gestalten wollen. Dafür haben sie zum Beispiel auch Flyer und Plakate erstellt. „Wir wollten der Jury zeigen, dass unsere Idee einzigartig ist und warum wir damit gewinnen sollten“, sagt Flad.

Die Porsche AG veranstaltete das Finale zwei Tage lang in ihrem Ausbildungszentrum in Stuttgart. Von 6000 Jugendlichen aus ganz Deutschland, die bei dem Wettbewerb mitgemacht hatten, hatten es neben den beiden Jungs aus Simmern nur neun andere Teams ins Finale geschafft. Dieses fand in Form einer Zukunftsideenmesse statt.

„Als dann wirklich der Name unseres Teams gesagt wurde, waren wir natürlich voller Freude.“

Paul Scherer über den Moment, als sie zu den Gewinnern gekürt wurden.

Am Tag des Finales hatten die Jungs eine Stunde Zeit, um ihren Messestand aufzubauen. Dann folgten, ähnlich wie beim Regionalentscheid in Münster, Mini-Pitches: Dabei mussten die beiden 17-Jährigen eine Minute lang ihre Geschäftsidee präsentieren. „Anschließend gab es eine zweistündige Messe, während der sich die Jury jeden Stand noch mal angeschaut und Fragen gestellt hat“, sagt Paul Scherer aus Kirchberg.

Am zweiten Tag war die Messe für Besucher geöffnet. Auch Vertreter der drei Hauptsponsoren Porsche, VW und McKinsey schauten sich die Stände der Jugendlichen an. Damit gerechnet, dass sie gewinnen würden, haben die beiden Schüler nicht. Es seien viele tolle Teams dabei gewesen. „Wir haben auf den dritten Platz gehofft. Als wir nicht der dritte Platz waren, waren wir kurz enttäuscht“, erinnert sich Scherer. Sobald die Jury in ihrer Rede aber andeutete, dass das Team „Eucarida“, wie die beiden Jungs sich nennen, den ersten Platz belegte, stieg die Aufregung. „Da ging der Puls schon nach oben. Als dann wirklich der Name unseres Teams gesagt wurde, waren wir natürlich voller Freude“, betont Scherer.

Den Gewinn, eine Reise ins Silicon Valley, die weltweit bekannte Start-up-Szene nahe San Francisco, treten die beiden im Herbst an. Während der acht- bis zehntägigen Reise stehen ein Besuch bei Porsche Digital sowie voraussichtlich bei den Hauptquartieren von Apple, Google und Meta auf dem Programm. „Dort können wir sicher viele wertvolle Erfahrungen für unser Leben sammeln“, ist sich Scherer sicher.

Und wie soll es jetzt mit der Farbmischmaschine der beiden weitergehen? „Wir wollen das Ganze weiterentwickeln, sodass es für den Heimgebrauch geeignet ist. Gerne wollen wir auch mit Farbherstellern zusammenarbeiten und wenn möglich die Maschine natürlich auch auf den Markt bringen“, sagt Flad. Die Farbe, mit der die Maschine momentan noch arbeitet, ist Gouache. Da dieses Farbmittel wasserlöslich ist, sei es bei der Produktentwicklung hilfreich gewesen. „Auf Dauer wollen wir die Maschine aber auch mit Acryl- und Ölfarben befüllen“, betont der Schüler.

i Als Firmennamen und Logo haben sich Paul Scherer und Paul Flad "Eucarida" ausgesucht. Eucarida ist eine Gruppe von Krebstieren, zu denen auch Garnelen gehören. Sie sind so farbenfroh, dass sie zu leuchten scheinen. Kevin Rühle

Da sie im Rahmen der Begabtenförderung ein Schuljahr übersprungen haben, steht für die 17-Jährigen im nächsten Jahr das Abitur an. Passend zum Gewinn des Wettbewerbs verbringt Paul Scherer jedoch das nächste Jahr im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms des Deutschen Bundestages sowieso schon als Austauschjahr in den USA. Er wird sein Abitur also erst 2027 ablegen.

Und was sind die Pläne der beiden nach der Schule? „Ich möchte gerne studieren, Elektrotechnik, Maschinenbau oder Chemie“, sagt Flad. Auch Scherer kann sich einen Ingenieurwesen-Studiengang vorstellen, aber auch Medizin interessiert ihn. Läuft die Weiterentwicklung der Maschine gut, wollen sie damit ihr erstes Business nebenbei aufbauen. Der Schritt in die Selbstständigkeit und der Aufbau eines eigenen Unternehmens wäre auf lange Sicht jedoch ihr Traum, sind sich die beiden Jungs einig. Mit ihrer Geschäftsidee der Farbmischmaschine und dem Gewinn von „Jugend gründet“ sind sie diesem Traum sicherlich schon ein Stück näher gekommen.

So funktioniert die Farbmischmaschine

Die entwickelte Maschine von Paul Scherer und Paul Flad arbeitet mit fünf Farben: Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz und Weiß. Will man eine bestimmte Farbe haben, lädt man eine Fotovorlage in einer mit der Maschine gekoppelten Handy-App hoch. Dort gibt man an, welche Farbe der Vorlage und wie viel davon man haben möchte. Die Maschine pumpt die benötigten Farben in einen Behälter. Aus diesen kann nun die gewünschte Farbe angemischt werden.