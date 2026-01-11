Teilen statt kaufen Hunsrücker Gründer gewinnt Nachhaltigkeitspreis Lara Kempf 11.01.2026, 18:00 Uhr

i Johann Lissner (von links), Maximilian Lehmann und Kevin Mattutat haben mit ihrer digitalen Sharing-Plattform "fainin" den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Lehmann ist im Hunsrück aufgewachsen und vor zehn Jahren nach Hamburg gezogen. Silvano Ballone

Die digitale Sharing-Plattform „fainin“ gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2026. Sie ermöglicht es, Dinge online zu leihen statt neu zu kaufen. Gründer Maximilian Lehmann erklärt, wie ihn der Hunsrück zur Gründung inspirierte.

Gegenstände zu verleihen, anstatt sie neu zu kaufen – das hat sich die digitale Sharing-Plattform „fainin“ mit Sitz in Hamburg zur Aufgabe gemacht. Gegründet wurde sie 2021 von Maximilian Lehmann, Johann Lissner und Kevin Mattutat. Für seine Arbeit hat das Gründungsteam jetzt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2026 verliehen bekommen.







