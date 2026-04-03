Das historische Bewusstsein fördern und aus dem Vergangenen lernen: Das hat sich der Hunsrücker Geschichtsverein zur Aufgabe gemacht. In diesem Jahr feiert er sein 125-jähriges Jubiläum. Der Festauftakt hatte bereits einiges zu bieten.
Lesezeit 2 Minuten
Noch ganz unter dem Eindruck der jüngsten Wahlergebnisse stand eine Veranstaltung im Simmerner Schloss anlässlich des 125. Geburtstages des Hunsrücker Geschichtsvereins. Sowohl in der Vergangenheit als auch in Gegenwart und Zukunft unterstrichen alle Redner die Bedeutung von Geschichts-und Heimatvereinen innerhalb einer auf Demokratie und Mitsprache basierenden Gesellschaft.