Besonderes Jubiläum Hunsrücker Geschichtsverein gibt es seit 125 Jahren Werner Dupuis 03.04.2026, 09:00 Uhr

i Ein dickes Buch, zur 150 jährigen Geschichte des Mainzer Altertumsvereins hatte Kai-Michael Sprenger, Präsident der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte (von links), als Präsent mitgebracht. Fritz Schellack, Vorsitzender HGV, die Vorstandsmitglieder Achim Baumgarten, Peter Schößler, als Gast die Direktorin des Freilichtmuseums Bad Sobernheim Sabrina Hirsch, und Kristina Müller-Bongard, Hiltrud Ley und Gadah Shatanawi bedankten sich dafür. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Das historische Bewusstsein fördern und aus dem Vergangenen lernen: Das hat sich der Hunsrücker Geschichtsverein zur Aufgabe gemacht. In diesem Jahr feiert er sein 125-jähriges Jubiläum. Der Festauftakt hatte bereits einiges zu bieten.

Noch ganz unter dem Eindruck der jüngsten Wahlergebnisse stand eine Veranstaltung im Simmerner Schloss anlässlich des 125. Geburtstages des Hunsrücker Geschichtsvereins. Sowohl in der Vergangenheit als auch in Gegenwart und Zukunft unterstrichen alle Redner die Bedeutung von Geschichts-und Heimatvereinen innerhalb einer auf Demokratie und Mitsprache basierenden Gesellschaft.







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