Seit 125 Jahren hält der Hunsrücker Geschichtsverein das Zeitgeschehen mit seiner Arbeit lebendig. Um dieses besondere Jubiläum zu feiern, wurde im Hunsrück-Museum in Simmern nun eine Ausstellung eröffnet.
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Viele Heimatfreunde waren ins Simmerner Schloss gekommen, um den 125. Geburtstag des Hunsrücker Geschichtsvereins (HGV) zu feiern. Das Sammeln von Bodenaltertümern, von historischen und volkskundlichen Gegenständen, von heimatgeschichtlichen Quellen und Literatur stand im Vordergrund bei der Gründung 1901.