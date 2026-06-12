125 Jahre Zeitgeschehen
Hunsrücker Geschichtsverein eröffnet Jubiläumsschau
Zu den vielen Gratulanten zum 125. Geburtstag des Hunsrücker Geschichtsvereins gehörte auch der neue rheinland-pfälzische Staats
Zu den vielen Gratulanten zum 125. Geburtstag des Hunsrücker Geschichtsvereins gehörte auch der neue rheinland-pfälzische Staatssekretär für Kultur Denis Alt (Mitte), hier im Gespräch mit Fritz Schellack (von links), Kristina Müller-Bongard und Hiltrud Ley vom Hunsrück-Museum und Bürgermesiter Andreas Nikolay.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Seit 125 Jahren hält der Hunsrücker Geschichtsverein das Zeitgeschehen mit seiner Arbeit lebendig. Um dieses besondere Jubiläum zu feiern, wurde im Hunsrück-Museum in Simmern nun eine Ausstellung eröffnet.

Lesezeit 2 Minuten
Viele Heimatfreunde waren ins Simmerner Schloss gekommen, um den 125. Geburtstag des Hunsrücker Geschichtsvereins (HGV) zu feiern. Das Sammeln von Bodenaltertümern, von historischen und volkskundlichen Gegenständen, von heimatgeschichtlichen Quellen und Literatur stand im Vordergrund bei der Gründung 1901.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren