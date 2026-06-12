125 Jahre Zeitgeschehen Hunsrücker Geschichtsverein eröffnet Jubiläumsschau Werner Dupuis 12.06.2026, 12:30 Uhr

i Zu den vielen Gratulanten zum 125. Geburtstag des Hunsrücker Geschichtsvereins gehörte auch der neue rheinland-pfälzische Staatssekretär für Kultur Denis Alt (Mitte), hier im Gespräch mit Fritz Schellack (von links), Kristina Müller-Bongard und Hiltrud Ley vom Hunsrück-Museum und Bürgermesiter Andreas Nikolay. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Seit 125 Jahren hält der Hunsrücker Geschichtsverein das Zeitgeschehen mit seiner Arbeit lebendig. Um dieses besondere Jubiläum zu feiern, wurde im Hunsrück-Museum in Simmern nun eine Ausstellung eröffnet.

Viele Heimatfreunde waren ins Simmerner Schloss gekommen, um den 125. Geburtstag des Hunsrücker Geschichtsvereins (HGV) zu feiern. Das Sammeln von Bodenaltertümern, von historischen und volkskundlichen Gegenständen, von heimatgeschichtlichen Quellen und Literatur stand im Vordergrund bei der Gründung 1901.







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