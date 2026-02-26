Geplante Führerscheinreform Hunsrücker Fahrlehrerin sieht Sicherheit in Gefahr Annalena Bischoff 26.02.2026, 09:00 Uhr

i Stefanie Blaszczak ist seit 20 Jahren Fahrlehrerin und leitet die Fahrschulen Blaszczek in Emmelshausen und Kastellaun. Annalena Bischoff

Bundesverkehrsminister Schnieder will den Führerschein günstiger machen. In Emmelshausen blickt Fahrlehrerin Stefanie Blaszczak jedoch mit Sorge auf die Reformpläne – sie fürchtet Abstriche bei der Verkehrssicherheit.

Kaum ein Erlebnis prägt junge Menschen so wie die erste Führerscheinprüfung. Seit 35 Jahren begleitet die Familie Blaszczak mit ihren Fahrschulen in Emmelshausen und Kastellaun genau diesen Schritt ins Erwachsenenleben. Heute führt Tochter Stefanie Blaszczak die Betriebe, die alle Führerscheinklassen ausbilden – vom Mofa über Auto und Motorrad bis zu Bus und Lkw.







