LSD, Heroin, Ketamin Hunsrücker Drogendealer sitzen auf der Anklagebank Christine Jäckel 11.03.2026, 13:00 Uhr

i Vor dem Landgericht Bad Kreuznach müssen sich zwei Angeklagte aus der Verbandsgemeinde Kastellaun wegen Drogenhandel verantworten. Christine Jäckel

Kokain, Ketamin, LSD und vieles mehr: Die Liste der Rauschgifte, mit denen zwei Männer aus der VG Kastellaun gedealt haben sollen, ist lang. Nun stehen die beiden vor dem Landgericht Bad Kreuznach.

Mit Drogen aller Art sollen zwei 28 Jahre alte Männer aus der Verbandsgemeinde Kastellaun gehandelt haben, zunächst jeder für sich, ab Ende Juli 2025 im Zusammenschluss. Vor dem Landgericht Bad Kreuznach begann nun das Verfahren gegen die beiden Angeklagten, die derzeit in Untersuchungshaft sitzen.







