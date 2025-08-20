Mehr als ein Jahrzehnt hat er den Missbrauch an seiner damals elfjährigen Tochter vehement bestritten. Nun muss ein 67-Jähriger, der in einem kleinen Ort im Rhein-Hunsrück-Kreis lebte, für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.

Große Genugtuung erfährt dieser Tage eine 25-jährige Frau aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis: Fast eineinhalb Jahrzehnte, nachdem das damals elfjährige Mädchen von seinem Stiefvater sexuell missbraucht wurde, muss der heute 67-jährige Täter nun für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. All die Jahre hatte der gebürtige Frankfurter diese und weitere Taten geleugnet, die Opfer als Lügner hingestellt, ihre Leben zerstört.

Rückblick ins Jahr 2011: Der Angeklagte, die Elfjährige und ihre Mutter leben in einem kleinen Ort im Rhein-Hunsrück-Kreis. Nach außen hin bilden sie eine nette kleine Familie. Doch der gebürtige Frankfurter und seine Lebensgefährtin führen ein strenges Regiment. Das Kind – es muss den Mann mit „Papa“ anreden – hat nichts zu lachen. Eines Tages fasst er der Stieftochter unter dem T-Shirt an die Brust, wenig später steigt er zu ihr unter die Dusche, missbraucht sie. Mehr noch: Als das Mädchen eines Nachmittags draußen mit einer Freundin spielen möchte, fordert der Mann das Kind als Gegenleistung für seine Erlaubnis auf, ihn mit der Hand zu befriedigen. Die Elfjährige gehorcht. Später erst wird bekannt: Im gleichen Zeitraum missbraucht der Mann auch zweimal die Freundin seiner Stieftochter sexuell. Auch sie ist erst elf.

Opfer lebt lange in Heimen und kehrt schließlich zur Familie zurück

Die Stieftochter ist völlig verstört, fragt sich, was hier vor sich geht. Die Kleine erzählt dies ihrer Mutter, doch die glaubt ihr nicht – bis heute. Das Opfer vertraut sich einer Lehrerin an, auch dort wird ihm kein Glaube geschenkt. Das Kind zerbricht innerlich, verlässt die Mutter und ihren Freund, lebt in Heimen. Irgendwann kommt der Teenager zurück, die Jugendliche sehnt sich nach einer Familie, nach der Liebe ihrer Mutter. Man arrangiert sich, die damaligen Geschehnisse werden ausgeblendet, nie angesprochen.

Als der Vorsitzende Richter, Folkmar Broszukat, im Saal 6 des Landgerichts Bad Kreuznach nun die Vorwürfe verliest, blickt der Beschuldigte regungslos auf die Tischplatte vor sich. Die Verhandlung vor der 3. Strafkammer des Landgerichts ist bereits der zweite Prozess in dieser Sache. Das Amtsgericht Simmern hatte den 67-Jährigen, der heute mit seiner Lebensgefährtin – der Mutter des ersten Opfers – im Ausland lebt, im Dezember 2024 wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in sechs Fällen, hiervon in drei Fällen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen, sowie wegen sexueller Belästigung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Vor dem Amtsgericht hatte der Angeklagte noch alle Vorwürfe bestritten.

„Die sexuelle Übergriffigkeit an Kindern ist im Angeklagten tief verwurzelt.“

Der Vorsitzende Richter, Folkmar Broszukat, hält das Urteil für tat- und schuldangemessen.

Den Stein ins juristische Rollen gebracht hat die Stieftochter. Sie erfährt, dass der Lebensgefährte ihrer Mutter 2020 und 2021 auch die damals neun beziehungsweise zehn Jahre alte Tochter der Nachbarn sexuell belästigt und missbraucht hat. Die junge Frau beschließt, ihre Vorwürfe erneut vorzubringen – auch auf die Gefahr hin, dass ihr wieder nicht geglaubt wird. Nun aber wird die Justiz aktiv, ermittelt, es kommt zur Verhandlung. Doch der Beschuldigte leugnet auch vor dem Amtsgericht. Dies ändert sich erst in der Berufung vor dem Landgericht – wohl angesichts der drohenden Konsequenzen. Nach einem Rechtsgespräch zwischen Richter Broszukat, Staatsanwältin Christine Willenbacher und Verteidiger Pierre Wolff gibt der Beschuldigte alles zu. Echte Reue? Fehlanzeige. Auf Nachfrage des Richters räumt der Mann lapidar ein, da sei „wohl etwas schiefgelaufen“.

Sein Verteidiger bittet das Gericht, eine bewährungsfähige Strafe zu verhängen, sodass der Mann seine Pension nicht verliert. Staatsanwältin Willenbacher indes fordert zwei Jahre und sechs Monate Haft, Nebenklagevertreterin Mareike Scherer schließt sich dieser Forderung an. Richter Broszukat hält diese Strafe – plus rund 10.000 Euro Geldstrafe – für tat- und schuldangemessen, zumal die „sexuelle Übergriffigkeit an Kindern im Angeklagten tief verwurzelt“ seien und er starke Bagatellisierungstendenzen ausgemacht habe. Gegen das Urteil ist eine Revision zulässig.