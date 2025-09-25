30. Hilfstransport im Oktober
Hunsrück-Mittelrhein-Fahrzeug von Russendrohne zerstört
Melanie Gras hält eine Flagge der ukrainischen Feuerwehr in der Hand. Die 31-jährige Anastasia und ihre vierjährige Tochter sind dankbar, dass sie bei Familie Gras wohnen können.
Ein ausgemustertes Fahrzeug der Feuerwehr der VG Hunsrück-Mittelrhein, das im Krieg in der Ukraine wertvolle Dienste geleistet hat, ist von einer russischen Drohne attackiert und beschädigt worden. Ein Ehepaar aus Boppard berichtet, wie es dazu kam.

Das vor einem Jahr ausgemusterte Feuerwehrfahrzeug der Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein, das seitdem in der vom Krieg gebeutelten Ukraine zahlreiche Leben gerettet und weitere wertvolle Dienste geleistet hat, ist von einer russischen Drohne getroffen und zerstört worden.

