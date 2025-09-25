Ein ausgemustertes Fahrzeug der Feuerwehr der VG Hunsrück-Mittelrhein, das im Krieg in der Ukraine wertvolle Dienste geleistet hat, ist von einer russischen Drohne attackiert und beschädigt worden. Ein Ehepaar aus Boppard berichtet, wie es dazu kam.
Lesezeit 3 Minuten
Das vor einem Jahr ausgemusterte Feuerwehrfahrzeug der Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein, das seitdem in der vom Krieg gebeutelten Ukraine zahlreiche Leben gerettet und weitere wertvolle Dienste geleistet hat, ist von einer russischen Drohne getroffen und zerstört worden.