Zwischen Chrom und Motoren Hunsrück Classic: Oldtimer, so weit das Auge reicht Marc Schenten 19.07.2026, 14:30 Uhr

i Unter dem Startbogen machten sich die ersten Teilnehmer auf den Weg zur rund 100 Kilometer langen Ausfahrt Marc Schenten

Bei der 19. Hunsrück Classic gibt es Oldtimer, so weit das Auge reicht. Sowohl beim Start am Simmersee als auch auf der knapp 100 Kilometer langen Ausfahrtstrecke am Mittelrhein. Dabei steckt hinter dem Treffen eine Benefizidee.

Chrom glänzt in der Morgensonne, Motoren mit unverwechselbarem Klang erwachen zum Leben und überall tauschen sich Besitzer über Technik und die Geschichte ihrer Fahrzeuge aus. Mit der 19. Hunsrück Classic wurde der Simmersee am Samstag, 18. Juli, erneut zum Treffpunkt für Oldtimerfreunde.







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