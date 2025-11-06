15 Jahre Metal für guten Zweck Hunsröck United: Flash Forward kommt nach Rheinböllen 06.11.2025, 14:00 Uhr

i Alljährlich geht der Erlös von Hunsröck United an den Verein Krebskranke Kinder Mainz. Im vergangenen Jahr kamen 5000 Euro zusammen, mehr als 60.000 Euro waren es insgesamt bisher. Kevin Richter

„Do is Mussig drin“: Metalkonzerte sind im Hunsrück rar gesät. Das wollten die Mitglieder dreier Bands ändern und gründeten Hunsröck United. Jedes Jahr sammeln sie mit Metalkonzerten in Rheinböllen Geld für krebskranke Kinder. Und das seit 15 Jahren.

Metal- oder Rockkonzerte waren viele Jahre Mangelware im Hunsrück. Um das zu ändern, taten sich die Mitglieder dreier Bands dieses Genres zusammen, um Konzerte zu veranstalten. „Wir wollten was für diese Musikszene machen und ein Angebot in diese Richtung schaffen“, sagt Roman Henn.







