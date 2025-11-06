Hunsröck United: Flash Forward kommt nach Rheinböllen

„Do is Mussig drin“: Metalkonzerte sind im Hunsrück rar gesät. Das wollten die Mitglieder dreier Bands ändern und gründeten Hunsröck United. Jedes Jahr sammeln sie mit Metalkonzerten in Rheinböllen Geld für krebskranke Kinder. Und das seit 15 Jahren.
Metal- oder Rockkonzerte waren viele Jahre Mangelware im Hunsrück. Um das zu ändern, taten sich die Mitglieder dreier Bands dieses Genres zusammen, um Konzerte zu veranstalten. „Wir wollten was für diese Musikszene machen und ein Angebot in diese Richtung schaffen“, sagt Roman Henn.