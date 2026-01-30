Direktkandidat im Wahlkreis 23 Hugo Bader (FW) setzt auf Erststimmen Charlotte Krämer-Schick 30.01.2026, 15:00 Uhr

i Hugo Bader kandidert zum wiederholten Mal im Wahlkreis 23 für die Freien Wähler. Mit Listenplatz sieben wird er den Sprung in den Landtag wohl nicht über die Liste schaffen. Daher hofft der Morbacher auf viele Erststimmen. Charlotte Krämer-Schick

Wenn sich Hugo Bader irgendwo als Direktkandidat vorstellt und erzählt, dass er neun Kinder hat, werde es erst einmal still im Saal, lacht er. Sieben eigene Kinder aus erster und zweiter Ehe und zwei Pflegekinder hat der 65-jährige Mediziner. Er ist also ganz nah dran an den Herausforderungen des Lebens.







