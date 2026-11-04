Gewinner des Petfluencer Award
Hündin Hazel aus dem Hunsrück ist ein Videostar
Auf Youtube, TikTok und Instagram hat Boder Collie Hündin Hazel Hunderttausende Fans. Nun hat sie beim German Petfluencer Award
Auf Youtube, TikTok und Instagram hat Boder Collie Hündin Hazel Hunderttausende Fans. Nun hat sie beim German Petfluencer Award den Publikumspreis gewonnen.
Lara Kempf

Flauschiges Fell und ein treuer Hundeblick: Das ist Hazel. In den sozialen Medien erreicht der Vierbeiner aus dem Hunsrück mit seinen Videos Tausende Fans – gerade auch wegen seines Lebens mit Handicap. Dafür wurde die Hündin nun ausgezeichnet.

Lesezeit 5 Minuten
Neugierig beäugt Border Collie Hündin Hazel das Handy von Herrchen Manu. Dass sie selbst gerade der Star eines Videos ist, scheint sie keineswegs nervös zu machen. Als „The Amazing Hazel – ein Border Collie mit Handicap“ begeistert der Vierbeiner in den sozialen Medien täglich Tausende Fans.
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