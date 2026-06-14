Der offizielle Song zur Fußball-Weltmeisterschaft stammt von Shakira und Burna Boy. Eine inoffizielle Hymne zur WM stammt von Basskiosk aus Boppard. Hinter dem Künstlernamen verbirgt sich der Hotelier Marek Gawel. Das ist die Geschichte zum Song.
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Im richtigen Leben ist Marek Gawel Hotelier und leitet das Bellevue Rheinhotel in Boppard. Aber es gibt auch einen anderen Marek Gawel. Der beschäftigt sich in seiner Freizeit mit Fußball, Musik und Künstlicher Intelligenz – und hat pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft unter dem Künstlernamen Basskiosk einen WM-Song herausgebracht.