Nomen est omen. Seit zehn Jahren trägt das Lokal von Etienne Weber und Kim Wagner den Namen „Feinheit“. Zunächst noch in Emmelshausen, heute an der Hunsrückhöhenstraße in Ehr. Unserer Zeitung erklären sie, wie sie zu diesem Namen kamen.
Lesezeit 1 Minute
Die Namen vieler Lokale und Hotels deuten entweder auf deren Eigentümer oder aber auf den Ort hin, an dem sie stehen. Im Falle des im Halsenbacher Ortsteil Ehr gelegenen Hotel-Restaurants „Feinheit“ ist das anders. Als die beiden Eigentümer Etienne Weber und Kim Wagner 2016 das Restaurant Schneiders im benachbarten Emmelshausen übernahmen, suchten sie nach einem Namen, der ihr Selbstverständnis beschrieb und den Betrieb zugleich von der ...