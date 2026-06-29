Seit zehn Jahren im Hunsrück Hotel in Halsenbach: Woher der Name „Feinheit“ kommt Johannes Kirsch 29.06.2026, 16:00 Uhr

i Gut erkennbar prangt das Logo an der Außenfassade des Hotel-Restaurants: 2022 haben Kim Wagner und Etienne Weber den Betrieb in Ehr übernommen – und sogleich „Feinheit“ genannt. Johannes Kirsch

Nomen est omen. Seit zehn Jahren trägt das Lokal von Etienne Weber und Kim Wagner den Namen „Feinheit“. Zunächst noch in Emmelshausen, heute an der Hunsrückhöhenstraße in Ehr. Unserer Zeitung erklären sie, wie sie zu diesem Namen kamen.

Die Namen vieler Lokale und Hotels deuten entweder auf deren Eigentümer oder aber auf den Ort hin, an dem sie stehen. Im Falle des im Halsenbacher Ortsteil Ehr gelegenen Hotel-Restaurants „Feinheit“ ist das anders. Als die beiden Eigentümer Etienne Weber und Kim Wagner 2016 das Restaurant Schneiders im benachbarten Emmelshausen übernahmen, suchten sie nach einem Namen, der ihr Selbstverständnis beschrieb und den Betrieb zugleich von der ...







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