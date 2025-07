Für rund 2000 Menschen war das Aenne-Wimmers-Hospiz in Simmern die letzte Station ihres Lebenswegs. Am Wochenende feierte die Einrichtung ihr zehnjähriges Bestehen. Der Festakt unterstrich, dass das Hospiz keineswegs ein trauriger Ort sein soll.

Es war ein Fest, das dem Leben gewidmet war – auch wenn es dabei um einen Ort geht, an dem viele Menschen ihre letzte Lebensphase verbringen. Am Samstag feierte das Aenne-Wimmers-Hospiz in Simmern sein zehnjähriges Bestehen. Rund um die Hunsrückhalle wurde deutlich, was das Hospiz in der Holzbacher Straße so besonders macht: Nähe, Würde, Gemeinschaft und ein offenes Herz für das, was in unserer Gesellschaft oft ausgeklammert wird.

Der Nachmittag begann mit einem Gottesdienst, den Diakon und Einrichtungsleiter Tobias Gotre gemeinsam mit Gemeindereferentin Andrea Nörling gestaltete. Musik am Flügel und eine Jagdhornbläsergruppe gaben dem Dankgebet einen feierlichen Rahmen und sorgten dafür, dass der Anlass nicht nur mit Worten, sondern auch mit Klängen nachwirken konnte. Gotre erinnerte in seiner Ansprache daran, wie viel Vertrauen es braucht, wenn Menschen sich einem Ort wie dem Hospiz anvertrauen – und wie viel Kraft es zugleich allen Beteiligten abverlangt, diese letzten Schritte des Lebensweges gemeinsam zu gehen.

i Im Foyer der Hunsrückhalle präsentierte sich der „Markt der Möglichkeiten“, der eindrucksvoll zeigte, wie weit das Netzwerk rund um das Hospiz reicht. An Info- und Mitmachständen konnten die Besucher etwa die Musik- und Kunsttherapie kennenlernen, sich zur Aromapflege beraten lassen oder bei der Physiotherapie selbst aktiv werden. Marc Schenten. marc.schenten

In einem Gespräch am Rande der Feierlichkeiten blickte Gotre auf die vergangenen zehn Jahre zurück. „Rund 2000 Gäste haben wir hier in Simmern seit der Eröffnung begleitet. Die durchschnittliche Verweildauer liegt bei etwa 21 Tagen, aber wir hatten schon Menschen, die nur fünf Minuten bei uns waren, und andere, die fast ein ganzes Jahr hier gelebt haben.“

Was nach Zahlen klingt, erzählt in Wahrheit Geschichten. Geschichten von letzten Lebenswegen, die im Hospiz noch einmal hell und intensiv sein dürfen. „Ein Hospiz ist kein trauriger Ort“, betonte Gotre. „Wir feiern das Leben. Und wir tun alles, was möglich ist, damit unsere Gäste sich diesen letzten Abschnitt so selbstbestimmt und würdevoll wie möglich gestalten können.“

Wir fragen nicht: Was ist machbar? Sondern: Was ist möglich?

Einrichtungsleiter Tobias Gotre

Wolfgang Spitz, der Erste Kreisbeigeordnete des Rhein-Hunsrück-Kreises, überbrachte die Grüße von Landrat Volker Boch. In seiner Ansprache betonte er die Bedeutung des Hospizes nicht für die Region, sondern für die Gesellschaft als Ganzes. Ein Ort wie dieser sei ein stilles, aber starkes Zeichen für Menschlichkeit. Sein Dank galt den haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden, deren Engagement nicht hoch genug einzuschätzen sei.

Im Anschluss wurde gefeiert, mit Kaffee, Kuchen, kühlen Getränken und der Musik der Band Bojangles, die eine angenehm unaufgeregte Stimmung schuf. Im Foyer der Hunsrückhalle präsentierte sich der „Markt der Möglichkeiten“, der eindrucksvoll zeigte, wie weit das Netzwerk rund um das Hospiz reicht. An Info- und Mitmachständen konnten die Besucher etwa die Musik- und Kunsttherapie kennenlernen, sich zur Aromapflege beraten lassen oder bei der Physiotherapie selbst aktiv werden. Die Hospizgemeinschaft Hunsrück-Simmern, der Förderverein, der SAPV-Stützpunkt Simmern/Hunsrück für eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung, ein Bestattungsunternehmen und der Verein CulturisSIMo waren ebenso vertreten.

i Wer wollte, konnte sich auch mit Therapiehund „Sunny“ des Vereins Lebensfreude anfreunden Marc Schenten. marc.schenten

Wer wollte, konnte sich auch mit Therapiehund „Sunny“ des Vereins Lebensfreude anfreunden – oder sich mit Literatur und Fachmaterial am Büchertisch eindecken. Für Kinder gab es eine liebevoll gestaltete Spiel- und Malecke, in der gemalt und gebastelt wurde.

Auch das Hospiz selbst konnte am Jubiläumstag besichtigt werden. Ein Shuttlebus pendelte zwischen der Hunsrückhalle und der Einrichtung. Die Führungen gewährten Einblicke in die wohnlich gestalteten Zimmer, die große Dachterrasse und die offene Küche. „Es geht immer darum, dass sich der Mensch hier wohlfühlt – auch mit seiner Familie, seinem Hund, seinen Gewohnheiten, seinen letzten Wünschen“, sagte Gotre. „Wir fragen nicht: Was ist machbar? Sondern: Was ist möglich?“