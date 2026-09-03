Festivalsommer Rhein-Hunsrück Hopfen-Eskalation im Baybachtal Martin Boldt 03.09.2026, 15:00 Uhr

i Klaus Lubischer, Leiter der Biermanufaktur, lädt am 4. und 5. September zum Open-Air in das Baybachtal ein. Martin Boldt

Fans von selbgebrautem Bier und Rockmusik können sich über einen Neuzugang im Hunsrücker-Festival-Kalender freuen. Bereits am kommenden Wochenende startet die „Hopfen-Eskalation“ an Strieders Mühle im Baybachtal.

Der Festivalsommer im Hunsrück geht in die Verlängerung: Am Freitag, 4., und Samstag, 5. September findet mit der „Hopfen-Eskalation“ neben Strieders Mühle erstmals ein Open-Air-Fest im Baybachtal mit Livemusik und selbst gebrautem Bier statt.Initiator ist Klaus Lubischer, der auf dem Areal der einstigen Mühle 2025 mit der Biermanufaktur ein inzwischen über die Region hinaus bekanntes Ausflugslokal eröffnet hat.







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