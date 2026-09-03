Fans von selbgebrautem Bier und Rockmusik können sich über einen Neuzugang im Hunsrücker-Festival-Kalender freuen. Bereits am kommenden Wochenende startet die „Hopfen-Eskalation“ an Strieders Mühle im Baybachtal.
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Der Festivalsommer im Hunsrück geht in die Verlängerung: Am Freitag, 4., und Samstag, 5. September findet mit der „Hopfen-Eskalation“ neben Strieders Mühle erstmals ein Open-Air-Fest im Baybachtal mit Livemusik und selbst gebrautem Bier statt.Initiator ist Klaus Lubischer, der auf dem Areal der einstigen Mühle 2025 mit der Biermanufaktur ein inzwischen über die Region hinaus bekanntes Ausflugslokal eröffnet hat.