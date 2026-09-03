Festivalsommer Rhein-Hunsrück
Hopfen-Eskalation im Baybachtal
Klaus Lubischer, Leiter der Biermanufaktur, lädt am 4. und 5. September zum Open-Air in das Baybachtal ein.
Klaus Lubischer, Leiter der Biermanufaktur, lädt am 4. und 5. September zum Open-Air in das Baybachtal ein.
Martin Boldt

Fans von selbgebrautem Bier und Rockmusik können sich über einen Neuzugang im Hunsrücker-Festival-Kalender freuen. Bereits am kommenden Wochenende startet die „Hopfen-Eskalation“ an Strieders Mühle im Baybachtal.

Lesezeit 3 Minuten
Der Festivalsommer im Hunsrück geht in die Verlängerung: Am Freitag, 4., und Samstag, 5. September findet mit der „Hopfen-Eskalation“ neben Strieders Mühle erstmals ein Open-Air-Fest im Baybachtal mit Livemusik und selbst gebrautem Bier statt.Initiator ist Klaus Lubischer, der auf dem Areal der einstigen Mühle 2025 mit der Biermanufaktur ein inzwischen über die Region hinaus bekanntes Ausflugslokal eröffnet hat.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren