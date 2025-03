Die Feuerwehr war in der Nacht zum Mittwoch, 19. März, schwer gefordert. Der Brand eines Holz-Wohnhauses in St. Goar-Werlau hielt mehr als 110 Einsatzkräfte bis zum Vormittag in Atem. Es ist ein großer Schaden entstanden, es gab leichte Verletzungen.

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein ist in der Nacht zu Mittwoch zu einem Wohnhausbrand im St. Goarer Stadtteil Werlau ausgerückt. In den frühen Morgenstunden spitzte sich die Lage noch einmal zu. Der Einsatz mit weit mehr als 110 Einsatzkräften dauerte bis gegen Mittag an. Eine Bewohnerin wurde laut Bericht der Polizei zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei dem Einsatz am Bein. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses kamen zunächst bei Nachbarn unter. Die Brandursache ist demnach noch unklar, die Polizei nimmt die Ermittlung auf. Das Feuer drohte zwischenzeitlich auf Nachbargebäude überzugreifen – das konnten die Feuerwehrleute jedoch verhindern.

Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Stefan Bohnenberger informiert über den Ablauf des Einsatzes. „Gegen 1 Uhr wurden die Feuerwehren in der VG Hunsrück-Mittelrhein zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand nach Werlau alarmiert. Das betroffene Gebäude im Ritterweg ist ein sehr großes Blockhaus, in dem vier Parteien wohnen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude stark verraucht. Im oberen Stockwerk kam ihnen aus allen Löchern der Rauch entgegen.“ Mehrere Trupps sind demzufolge unter Atemschutz in das Gebäude eingedrungen und haben im von der Straße aus gesehen linken Teil des Gebäudes den Brandherd gefunden. Dort öffneten die Wehrleute Wände und Decken und entfernten das Brandgut großflächig, sodass hinter dem Haus am Morgen ein großer Haufen Bauschutt liegt.

i Die Wehrleute können das Gebäude wegen einsturzgefährdeten Decken nicht betreten und müssen von Drehleitern aus nachlöschen. Philipp Lauer

„Gegen kurz vor 5 Uhr haben die Kameraden das Haus komplett von innen wie außen mit Wärmebildkameras untersucht. Es war weder Rauch zu sehen noch haben die Geräte irgendwo eine Temperatur höher als dreißig Grad angezeigt.“ Es habe demnach kein Indiz dafür gegeben, dass noch irgendwo ein Glutnest war. „Jetzt muss man dazu sagen, dass das Haus komplett aus Holz gebaut ist. Da gibt es unzählige Hohlräume und Ähnliches. Und das wird, denke ich, letztlich auch das Problem gewesen sein“, sagt Bohnenberger.

Um kurz vor 5 Uhr habe einer der Wehrleute von der Straße aus eine Flamme auf dem Dach entdeckt, von der Straße aus gesehen auf der rechten Seite. Minuten später habe das komplette erste Obergeschoss im rechten Gebäudeteil lichterloh in Flammen gestanden, berichtet der BKI. Zu dem Zeitpunkt waren die meisten der rund 70 Wehrleute schon abgerückt. Es wurde entsprechend wieder nachalarmiert. Dabei habe man berücksichtigen müssen, dass die Kräfte aus dem ersten Einsatz nur noch eingeschränkt einsatzfähig waren. „Die Wehrleute waren müde, waren teilweise schon drei Mal unter Atemschutz im Innenangriff – das ist schon sehr viel –, die Autos mussten aufgerüstet werden“, berichtet Bohnenberger. Entsprechend habe Einsatzleiter Andre Stein auch Wehren aus den umliegenden Orten in der VG nachalarmiert.

i Auch am Morgen dringt Qualm aus dem Wohnhaus. Die Wehrleute können das Gebäude wegen einsturzgefährdeten Decken nicht betreten und müssen von Drehleitern aus nachlöschen. Stefan Bohnenberger/ Rhein-Hunsrück-Kreis

Am Morgen kamen noch diverse Großtanklöschfahrzeuge aus dem Landkreis hinzu, die in einem Pendelverkehr die Wasserversorgung sicherstellten. Einen Wasserpufferbehälter mit 25.000 Liter Kapazität bauten die Wehrleute am Sportplatz auf. Fahrzeuge aus Buchholz, Emmelshausen und Boppard sowie der Abrollbehälter Wasser mit 10.000 Liter Kapazität aus Simmern befüllten ihn im Pendelverkehr. Auch der Gerätewagen Atemschutz aus Simmern war am Ort.

Gegen 9 Uhr dauerten die Nachlöscharbeiten weiter an. Den vom Brand betroffenen Gebäudeteil konnten die Wehrleute am Morgen wegen Einsturzgefahr nicht betreten, nachdem Decken abgestürzt und die Treppe abgebrannt waren. Die Arbeiten mussten also über Drehleitern erfolgen, was ein Umorganisieren am Einsatzort in der engen Gasse des Rheinhöhenorts erforderte. Zudem wurde es nötig, eine Photovoltaikanlage auf der Rückseite des Gebäudes abzubauen, um das darunterliegende Dach nachzulöschen.

i Von Drehleitern aus löschten die Wehrleute von beiden Seiten des Gebäudes nach. Stefan Bohnenberger/ Rhein-Hunsrück-Kreis

110 Einsatzkräfte waren bei dem zweiten Teil des Einsatzes ab 5 Uhr beteiligt. Darunter einige Wehrleute, die ihre Kameraden ablösten. Insbesondere Atemschutzgeräteträger habe man, etwa aus der Stadt Boppard, nachalarmiert, um den großen Bedarf an Einsatzkräften abzudecken.

Die Bauweise des Hauses habe den Feuerwehrleuten viel Arbeit gemacht, berichtet der BKI, häufig habe man mit Motorsägen arbeiten müssen. Über die Expertise in Sachen Holzbauweise eines Feuerwehrmannes in den Reihen sei man sehr dankbar gewesen. Der Einsatz sei gut abgelaufen, die Wehrleute seien eingespielt, lobte der BKI. Die Zusammenarbeit habe gut funktioniert. „Das Haus hat uns Probleme bereitet.“ Selbst wenn die gegen 5 Uhr noch zuletzt anwesenden Wehrleute nach dem ersten Einsatz abgerückt wären, eine Brandwache hätte man standardmäßig aufrecht gehalten, so Bohnenberger.

Einer ersten groben Einschätzung der Polizei zufolge könnte sich der entstandene Schaden an dem Doppelhaus auf 600.000 bis 700.000 Euro belaufen.

Wehrleute im Einsatz in Werlau

Am ersten Teil des Einsatzes waren rund 70 Wehrleute der freiwilligen Feuerwehren aus St. Goar, Werlau, Biebernheim, Holzfeld, Oberwesel, Niederburg, der Atemschutzgerätewagen aus Simmern und das DRK mit einem Rettungswagen zur Absicherung der Einsatzkräfte im Einsatz.

Ab 5 Uhr kamen Wehrleute aus Emmelshausen, Dörth, Urbar, Perscheid, Langscheid, Urbar, Boppard, Buchholz und Weiler hinzu sowie die Besatzung des Wechselladers mit dem Abrollbehälter Wasser aus Simmern.

Im Einsatz waren zudem insgesamt sechs Polizisten, das DRK sowie die Malteser, und der private Verein Rettungsdrohne Hunsrück unterstützte die Wehrleute mit dem Einsatz ihrer Drohne. red