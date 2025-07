Als es in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Simmern-Rheinböllen auf ein geplantes Neubaugebiet in Kisselbach zu sprechen kam, machte sich Erheiterung breit. Nicht nur Bürgermeister Michael Boos war zum Scherzen aufgelegt.

Dass die Ortsgemeinde Kisselbach ein Neubaugebiet erschließen möchte und deswegen schon einen Bebauungsplan für ein Wohngebiet hat aufstellen lassen, ist an sich nicht unbedingt ungewöhnlich. Und dennoch konnte sich VG-Bürgermeister Michael Boos in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Simmern-Rheinböllen bei diesem Tagesordnungspunkt ein Lachen nicht verkneifen. Mehr noch: „Dort würde ich niemals bauen. Da hab ich sicherlich immer einen nassen Keller“, polterte es aus ihm heraus. Die Lacher im Ratsrund und im Zuschauerraum zog er damit auch geschickt auf seine Seite – was bei dem Namen für das geplante Neubaugebiet allerdings kein Wunder war: „Naßarsch“ heißt das künftige Wohnareal. Die Kisselbacher täten gut daran, den Namen schnell zu ändern, empfahl Bürgermeister Boos.

Heimatforscher sieht keinen Anlass für eine Änderung

Der Heimatforscher Dr. Volker Keller aus Horn indes sieht dafür keinen Anlass. Keller beschäftigt sich oft und gern mit Flurnamen, und ein solcher war wohl auch ausschlaggebend für die Namensgebung für das Neubaugebiet in Kisselbach. „Arsch” als Teil eines Flurnamens sei gar nicht mal so selten. Am bekanntesten ist wohl die Weinlage „Kröver Nacktarsch“.

Verbreitet sei dieses Suffix laut Heinrich Dittmaier – er ist ein bekannter deutscher Namenforscher und Dialektologe, der von 1936 bis 1940 Mitarbeiter am Rheinischen Flurnamenarchiv war – in den Regionen Nassau, Neuwied, Siegen, Ahrweiler, Bonn, Aachen, Grevenbroich, Essen, Wittlich, Wiesbaden und St. Wendel. In dem Ort Kefersheim bei Baumholder, der einst dem Truppenübungsplatz weichen musste, wurde früher sogar die „Arschkerb“ gefeiert. In Pfungstadt ist dies heute noch der Fall. Experte Dittmaier ist der Meinung, dass „Arsch“ wohl eine scherzhafte Bezeichnung für die Bodengestalt oder auch das Endstück eines Geländeteils sein könnte.

Nassarsch ist kein Einzelfall

Flurnamen mit dem Wortteil „Arsch“ seien in Hessen noch häufiger anzutreffen, erklärt Heimatforscher Keller. Analog zu Kisselbach gebe es den Begriff „Im Nassarsch“ im Hessischen gleich zweimal: in der Gemeinde Neuhof und in der Gemeinde Pilgerzell, beide liegen im Landkreis Fulda. Laut dem Mittelhessischen Flurnamenbuch gehöre das Grundwort „Arsch“ aber nicht zu dem althochdeutschen oder mittelhochdeutschen Wort „ars“ (Gesäß), sondern eher zu „Attich“ (Zwergholunder). Bei dem Bestimmungswort „Nass“ hingegen gebe es kaum Zweifel. „Nass“ bedeute „nasses, morastiges Gelände“, erklärt Volker Keller.

Für den Heimatforscher wäre es jetzt intreressant zu wissen, wie in Kisselbach die Mundartform von „Naßarsch“ lautet. Zudem fragt er sich, ob es in Kisselbach und der Umgebung Menschen gibt, die sich erinnern oder wissen, ob dort Zwergholunder wuchs oder eventuell in Resten noch wächst. Und vielleicht ist dort, wo das Neubaugebiet entstehen soll, eine bestimmte Geländeform oder Bodengestalt erkennbar.

Es gibt ähnliche, gleichwohl ebenso witzige Flurnamen

Wie dem auch sei, Heimatforscher Volker Keller hat sich die Mühe gemacht und ähnliche, gleichwohl ebenso witzige Flurnamen herausgesucht – als da etwa wären: „Die Arschäcker“ (Kinzenbach), „Arsch-Kimme“ (Herlefeld), „Im Arschwinkel“ (Eimelrod), „Breite-Arsch“ (Dens), „Drei-Arsch-Backe“ (Albshausen) – dieser Flurname ist übrigens Volker Kellers Favorit, betont er in diesem Zusammenhang –, „Große-Arsch“ (Harnrode), „Dörr-Arsch“ (Gerterode), „Scheide-Arsch“ (Walsdorf) oder auch „Kahl Arsch“ (Kirberg). Und auch im Hunsrück sei „Arsch“ als Flurname durchaus noch geläufig, merkt Keller an. So gebe es in Pferdsfeld noch die Flurnamen „Großer“ und „Kleiner Nacktarsch“ sowie in Monzingen das „Arschterloch“.

Der Vollständigkeit halber: Der VG-Rat hat bei diesem Tagesordnungspunkt auch noch einen Beschluss gefasst. Den Auftrag zur Planung der Wasserversorgung (Kostenvolumen: gut 70.000 Euro) erhielt ein Ingenieurbüro aus Beltheim. Dort gibt es zwar keinen Flurnamen mit „Arsch“, aber der Straßenname „An der Fettwies“ bietet durchaus auch Raum für Spekulationen.