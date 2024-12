„Vom Autowäscher zum BKI“ Hohe Auszeichnung für Stefan Bohnenberger 21.12.2024, 06:00 Uhr

i Innenminister Michael Ebling (rechts) zeichnete den Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Rhein-Hunsrück-Kreises, Stefan Bohnenberger, mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz aus. David Reichert/ Innenministerium Rheinland-Pfalz

Seit 45 Jahren ist Stefan Bohnenberger bei der Feuerwehr aktiv, seit August 2012 als Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI). Für sein Engagement wurde er nun in Mainz geehrt.

Stefan Bohnenberger staunte nicht schlecht, als ein Brief der Kreisverwaltung in seinen Briefkasten flatterte. Inhalt in etwa: Am Montag, den 9. Dezember, gebe es einen Termin in Mainz. Dort werde ihm Innenminister Michael Ebling das Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz überreichen.

