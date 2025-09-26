Karin Reez und Stephane Manou Hofsammlung in Korweiler bietet manche „Überraschung“ Werner Dupuis 26.09.2025, 17:00 Uhr

i Skulpturen und Arbeiten aus Ton von Karin Reez und zum Teil großformatige Bilder von Stephane Manou sind in der aktuellen Ausstellung in der Hofsammlung in Korweiler zu sehen. Dupuis Werner. werner dupuis

Mecki und Andreas Dybowski bringen in ihrer Hofsammlung in Korweiler zwei Künstler aus dem Hunsrück zusammen, deren Werke – so unterschiedlich sie auch sind – ausdrucksstark korrespondieren und zur eigenen Interpretation einladen.

„Überraschung“, lautet der Titel der aktuellen Ausstellung in der Hofsammlung in Korweiler. Eingerahmt in die frühherbstliche Hunsrücklandschaft, präsentieren Mecki und Andreas Dybowski in ihrer verglasten ehemaligen Scheune Werke von Karin Reez und Stephane Manou.







